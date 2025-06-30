Большая потеря для русской сцены: Народный артист умер от тяжелой болезни

Последние дни июня выдались дождливыми. Кажется, что это сама природа плачет по знаменитому артисту. Ведь ушел из жизни тот, кто украшал нашу жизнь своим творчеством. Вечная память! Царствие небесное!

Хореографический ансамбль "Березка" был создан еще 1948 году советским балетмейстером и хореографом Надеждой Надеждиной. С июня 2000-го – вот уже ровно четверть века! – прославленный коллектив носит ее имя.

Особое место в "Березке" занимал Леонид Смирнов. Он родился перед войно – 23 февраля 1940 года. В 1954-м его приняли в музыкальное училище им. Октябрьской революции. А 1967-м он пришел в "Березку". Сначала работал там баянистом оркестра народных инструментов, а потом стал и дирижером оркестра.

29 июня его сердце остановилось... О кончине Народного артиста сообщил его – композитор Филипп Кольцов. Он уточнил, что Смирнов долго болел, а причиной ухода из жизни стала сердечная недостаточность.

Напомним, что сердечная недостаточность — патологическое состояние, при котором сердце не может полноценно выполнять свою главную функцию — перекачивать кровь, снабжать ею все органы и ткани организма.

Прощание с легендарным артистом состоится 2 июля в траурном зале Николо-Архангельского крематория Москвы, а похоронят его на престижном столичном Новодевичьем кладбище, рядом с супругой Мирой Кольцовой, которая была художественным руководителем "Березки" и скончалась августе 2022 года.

Его кончина стала ударом и для участников коллектива "Березка", и для зрителей. Ведь Леонид Смирнов был настоящим профессионалом, музыкантом с большой буквы, незаурядным артистом. Он сохранял славные традиции "Березки" и был ее ангелом-хранителем...

ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ СМИРНОВА:

– "Ветеран труда";,

– В память 850-летия Москвы";

– орден "Дружбы.

– Звания Заслуженного и Народного артиста.

ХУДРУКИ "БЕРЕЗКИ";

– Надежда Надеждина в 1948—1979 годах;

– Мира Кольцова в 1979—2022 годах;

– Татьяна Сельгмяэ — 2023 года.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТАНЦЫ АНСАМБЛЯ "БЕРЕЗКА":

– "Топотуха",

– "Узоры",;

– "Холостяки";

– "Праздничная плясовая";

– Хореографический цикл "Времена года";

КТО ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ТАНЦОРОВ, БАЛЕТМЕЙСТЕРОВ И ХОРЕОГРАФОВ ПОКОИТСЯ НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ:

– Валентин Парнах (1891 – 1951);

– Николай Фадеечев (1933 – 2020);

– Игорь Моисеев (1900 – 2007);

– Юрий Григорович (1927 – 2025).