Большая потеря для русской сцены: Народный артист умер от тяжелой болезни

Хореографический ансамбль "Березка" был создан еще 1948 году советским балетмейстером и хореографом Надеждой Надеждиной. С июня 2000-го – вот уже ровно четверть века! – прославленный коллектив носит ее имя.
Особое место в "Березке" занимал Леонид Смирнов. Он родился перед войно – 23 февраля 1940 года. В 1954-м его приняли в музыкальное училище им. Октябрьской революции. А 1967-м он пришел в "Березку". Сначала работал там баянистом оркестра народных инструментов, а потом стал и дирижером оркестра.
29 июня его сердце остановилось... О кончине Народного артиста сообщил его – композитор Филипп Кольцов. Он уточнил, что Смирнов долго болел, а причиной ухода из жизни стала сердечная недостаточность.
Напомним, что сердечная недостаточность — патологическое состояние, при котором сердце не может полноценно выполнять свою главную функцию — перекачивать кровь, снабжать ею все органы и ткани организма.
Прощание с легендарным артистом состоится 2 июля в траурном зале Николо-Архангельского крематория Москвы, а похоронят его на престижном столичном Новодевичьем кладбище, рядом с супругой Мирой Кольцовой, которая была художественным руководителем "Березки" и скончалась августе 2022 года.
Его кончина стала ударом и для участников коллектива "Березка", и для зрителей. Ведь Леонид Смирнов был настоящим профессионалом, музыкантом с большой буквы, незаурядным артистом. Он сохранял славные традиции "Березки" и был ее ангелом-хранителем...
ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ СМИРНОВА:
– "Ветеран труда";,
– В память 850-летия Москвы";
– орден "Дружбы.
– Звания Заслуженного и Народного артиста.
ХУДРУКИ "БЕРЕЗКИ";
– Надежда Надеждина в 1948—1979 годах;
– Мира Кольцова в 1979—2022 годах;
– Татьяна Сельгмяэ — 2023 года.
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТАНЦЫ АНСАМБЛЯ "БЕРЕЗКА":
– "Топотуха",
– "Узоры",;
– "Холостяки";
– "Праздничная плясовая";
– Хореографический цикл "Времена года";
КТО ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ТАНЦОРОВ, БАЛЕТМЕЙСТЕРОВ И ХОРЕОГРАФОВ ПОКОИТСЯ НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ:
– Валентин Парнах (1891 – 1951);
– Николай Фадеечев (1933 – 2020);
– Игорь Моисеев (1900 – 2007);
– Юрий Григорович (1927 – 2025).