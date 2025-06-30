Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с детской коляской

Однако еще в прошлом веке новоиспеченные мамы и папы сталкивались с гораздо большими трудностями. Советские коляски были совсем другими — массивными и тяжелыми, но при этом очень прочными. Попробуйте угадать знаковые фильмы СССР по кадру с колясками.
Вопросы
1. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Любовь и голуби"
Б) "Впервые замужем"
В) "Москва слезам не верит"
2. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Гостья из будущего"
Б) "Приключения Электроника"
В) "Мэри Поппинс, до свидания!"
3. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
В) "Иван Васильевич меняет профессию"
4. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "По семейным обстоятельствам"
Б) "Покровские ворота"
В) "Афоня"
5. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Жестокий романс"
Б) "Москва слезам не верит"
В) "Вокзал для двоих"
Правильные ответы:
1. — Б) "Впервые замужем"
2. — В) "Мэри Поппинс, до свидания!"
3. — В) "Иван Васильевич меняет профессию"
4. — А) "По семейным обстоятельствам"
5. — Б) "Москва слезам не верит"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!