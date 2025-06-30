Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с детской коляской

Большая потеря для русской сцены: Народный артист умер от тяжелой болезни

Последние дни июня выдались дождливыми. Кажется, что это сама природа плачет по знаменитому артисту. Ведь ушел из жизни тот, кто украшал нашу жизнь своим творчеством. Вечная память! Царствие небесное! Хореографический ансамбль "Березка" был создан еще 1948 году советским балетмейстером и хореографом Надеждой Надеждиной.