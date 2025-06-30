Не стало влиятельного народного артиста – близкие оплакивают любимого отца, мужа и учителя

Смирнова, который долгое время занимал пост главного дирижера оркестра народных инструментов Государственного академического хореографического ансамбля "Березка", не стало после тяжелой болезни. О трагическом известии сообщил заслуженный артист России, композитор Филипп Кольцов, который также является пасынком Смирнова.
В последние годы своей жизни Смирнов продолжал активно выступать, несмотря на физические ограничения. Его последнее выступление состоялось в Рахманиновском зале Московской филармонии, где он блестяще продирижировал концертом, проявив невероятную преданность своему делу и зрителям.
В оркестр русских народных инструментов ансамбля "Березка" входили:
1. Смирнов Леонид — Главный дирижер оркестра русских народных инструментов ансамбля "Березка"
2. Багринцева Нина — Домра малая II
3. Белков Вячеслав — Заслуженный артист РФ баян III
4. Белов Александр — Домра бас
5. Бычин Алексей — Заслуженный артист РФ Дирижер оркестра, баян I
6. Голубчиков Владимир — Балалайка прима
7. Закунова Светлана — Домра альт II
8. Зобанов Дмитрий — Инспектор оркестра, Баян IV
9. Попова Галина — Домра альт I
10. — Попова Ирина — Домра малая I
11. Решетникова Татьяна — Вокал
12. Слетков Дмитрий — Ударные
13. Теньков Михаил — Балалайка контрабас
Карьера Леонида Смирнова
Леонид Смирнов родился 23 февраля 1940 года в Москве. Он окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу баяна и с 1967 года стал частью ансамбля "Березка". В течение своей карьеры он прошел путь от баяниста до главного дирижера, участвуя в создании множества ярких постановок и музыкальных номеров. В 2002 году ему было присвоено звание народного артиста России за выдающийся вклад в развитие отечественного искусства.
Его супруга, Мира Кольцова, была одной из ведущих солисток ансамбля и внесла неоценимый вклад в его успех. Она стала художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля, а также была удостоена звания народной артистки СССР в 1989 году. Их творческий союз стал символом гармонии и взаимопонимания в искусстве.
Уход Леонида Смирнова стала значительной утратой для всей культурной среды страны. Его преданность музыке и искусству вдохновляла многих, а его жизненный путь служит примером для подрастающего поколения артистов. Коллеги и поклонники искусства вспоминают его как человека с огромным сердцем и страстью к своему делу.