Не стало влиятельного народного артиста – близкие оплакивают любимого отца, мужа и учителя

Ушел из жизни Шифрин Тесты Гузеева угодила в скандал с крупной аферой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечестваНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мираНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечестваУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утратаВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Лента новостей

Понедельник 30 июня

11:19Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером 10:52Не стало влиятельного народного артиста – близкие оплакивают любимого отца, мужа и учителя 10:37ТЕСТ: угадайте советский фильм по эффектным видам Москвы на экране 06:23Что нельзя делать 30 июня, в Мануил Солнцестой и Савелий, чтобы не привлекать злые силы 03:02Портрет эпохи: 5 книг, которые расскажут о жизни людей из прошлого 00:06Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля 16:2444 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР 15:11Потеря для мира кино и телевидения – не стало выдающейся актрисы 14:27Тест: угадайте фильмы из СССР по головокружительной фигуре актрисы в купальнике 10:27Как отличить оригинальную трендовую игрушку Лабубу от дешевой подделки – 5 явных признаков 06:43Что нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий – история, приметы и традиции 03:41Приключения, мистика и любовь – 5 книг для чтения на каникулах 23:09Прославленная звезда немецкой сцены официально расписалась в России 22:39Не стало любимого миллионами писателя и мыслителя – невосполнимая потеря для мировой культуры 20:24Мир прощается с культурным деятелем цыганской общины – еще одна потеря 18:58В Москве прошел "Чемпионат грузинских бабушек" по приготовлению хинкали 16:09Тест: угадайте мультфильмы из СССР про насекомых по 1 кадру – кузнечики, мухи и гусенички 13:11Яне Поплавской – 58: вспоминаем, как создавался шедевр советского кино "Про Красную Шапочку" 10:31Тест: найдите ошибки в культовых крылатых фразах из фильмов СССР 06:39Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с медвежатами 03:27Омар Хайям объяснил, почему нужно сдерживать влечение – сегодня эти слова актуальны как никогда 00:14Что нельзя делать 28 июня, в день Фита, что не притянуть неприятности в дом 17:56Внезапный уход яркой звезды "Твин Пикса" стал ударом для всех – мир потерял музу Дэвида Линча 16:10Не стало легендарного композитора и музыканта – еще одна потеря для человечества 15:57Узнать о судьбе исторических зданий в годы войны поможет проект Мосгорнаследия к 80-летию Победы 15:39В Москве открылась 291 обновленная поликлиника 15:27Что скрыто на кадре? ТЕСТ по фильму "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" 15:21В Москве отремонтировали пять домов с кинотеатрами 15:01Новая конечная станция для электробусов открылась в районе Солнцево 14:59Страна оплакивает легендарного поэта 90-х – уход творца стал огромной потерей для всех 14:28Историческое помещение возле метро Кропоткинская отремонтировано силами инвестора 14:00Усадьбу Виноградово на северо-востоке Москвы приведут в порядок в этом году 13:02Номинанта на "Оскар" Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию 12:28Игорь Крутой рассекретил подробности переехавшей из Сочи в Казань "Новой волны" 12:18Москвичей познакомят с культурой Индии на открытом фестивале 12:01Тест: угадайте фильмы из СССР об ушлых антикварах по 1 кадру 10:49Не стало выдающегося деятеля культуры – коллеги и ученики оплакивают наставницу 10:05Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда 08:52Огромная потеря для культуры: ушел из жизни Шифрин 06:42Выдающегося режиссера не стало в его день рождения – еще одна потеря для общества 03:10Еще Омар Хайям поведал о том, что строго запрещено говорить другим – его выводы вам пригодятся 00:36Что нельзя делать 27 июня, в Елисей Гречкосей, чтобы не притянуть неудачу 18:09Не стало выдающегося российского режиссера – еще одна огромная потеря для ценителей кино 18:01Еще Омар Хайям объяснил опасность чувства жалости к себе – обязательно запомните это 16:41ТЕСТ: угадайте культовую советскую киноленту по страстному поцелую героев 15:49Обманула время: 47-летняя Федорова перестала скрывать секрет своей вечной молодости 15:47Москвичей и туристов приглашают на роллер-шоу "Дневник памяти" на Болотной площади 14:44"Новых адресов счастья" в Москве стало больше 14:33Что ранит чувства быстрее измены – Омар Хайям дал точный ответ 14:25В Москве открылась новая постоянная галерея проекта "Искусство в метро"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не стало влиятельного народного артиста – близкие оплакивают любимого отца, мужа и учителя

Не стало влиятельного народного артиста – близкие оплакивают любимого отца, мужа и учителя
253

Мир искусства понес весомую утрату. В возрасте 85 лет ушел из жизни народный артист России Леонид Смирнов.

Смирнова, который долгое время занимал пост главного дирижера оркестра народных инструментов Государственного академического хореографического ансамбля "Березка", не стало после тяжелой болезни. О трагическом известии сообщил заслуженный артист России, композитор Филипп Кольцов, который также является пасынком Смирнова.

В последние годы своей жизни Смирнов продолжал активно выступать, несмотря на физические ограничения. Его последнее выступление состоялось в Рахманиновском зале Московской филармонии, где он блестяще продирижировал концертом, проявив невероятную преданность своему делу и зрителям.

В оркестр русских народных инструментов ансамбля "Березка" входили:

1. Смирнов Леонид — Главный дирижер оркестра русских народных инструментов ансамбля "Березка"

2. Багринцева Нина — Домра малая II

3. Белков Вячеслав — Заслуженный артист РФ баян III

4. Белов Александр — Домра бас

5. Бычин Алексей — Заслуженный артист РФ Дирижер оркестра, баян I

6. Голубчиков Владимир — Балалайка прима

7. Закунова Светлана — Домра альт II

8. Зобанов Дмитрий — Инспектор оркестра, Баян IV

9. Попова Галина — Домра альт I

10. — Попова Ирина — Домра малая I

11. Решетникова Татьяна — Вокал

12. Слетков Дмитрий — Ударные

13. Теньков Михаил — Балалайка контрабас

Карьера Леонида Смирнова

Леонид Смирнов родился 23 февраля 1940 года в Москве. Он окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу баяна и с 1967 года стал частью ансамбля "Березка". В течение своей карьеры он прошел путь от баяниста до главного дирижера, участвуя в создании множества ярких постановок и музыкальных номеров. В 2002 году ему было присвоено звание народного артиста России за выдающийся вклад в развитие отечественного искусства.

Его супруга, Мира Кольцова, была одной из ведущих солисток ансамбля и внесла неоценимый вклад в его успех. Она стала художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля, а также была удостоена звания народной артистки СССР в 1989 году. Их творческий союз стал символом гармонии и взаимопонимания в искусстве.

Уход Леонида Смирнова стала значительной утратой для всей культурной среды страны. Его преданность музыке и искусству вдохновляла многих, а его жизненный путь служит примером для подрастающего поколения артистов. Коллеги и поклонники искусства вспоминают его как человека с огромным сердцем и страстью к своему делу.

Шоу-бизнес в Telegram

30 июня 2025, 10:52
Фото: Freepik
Страница композитора Филиппа Кольцова в VK✓ Надежный источник

По теме

Потеря для мира кино и телевидения – не стало выдающейся актрисы

Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех

Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером

Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером
Шахматный мир понес невосполнимую утрату: ушел из жизни выдающийся армянский гроссмейстер и тренер, чья жизнь была посвящена развитию шахмат. Его вклад в спорт и воспитание новых талантов навсегда останется в истории. В возрасте 50 лет ушел из жизни выдающийся армянский шахматист, гроссмейстер, тренер и основатель шахматной школы «Каисса» в Ереване.

ТЕСТ: угадайте советский фильм по эффектным видам Москвы на экране

ТЕСТ: угадайте советский фильм по эффектным видам Москвы на экране
"Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!" – писал Александр Пушкин. О красавице-столице слагают стихи и песни, на ее улицах происходит действие многих любимых кинолент. Угадайте советский фильм по эффектным видам Москвы на экране в нашем простом тесте! 1.

Что нельзя делать 30 июня, в Мануил Солнцестой и Савелий, чтобы не привлекать злые силы

Что нельзя делать 30 июня, в Мануил Солнцестой и Савелий, чтобы не привлекать злые силы
30 июня в народном календаре отмечается праздник Мануил Солнцестой и Савелий. В этот день также чествуется солнечный бог Ярила, что придает особое значение этому времени.

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля
Июль в Москве – особенное время. Время радости, света, тепла, наслаждения, счастья! Получите максимум удовольствия от жизни, посетив лучшие концерты и выставки из подборки "Дни.ру"! БАЛЕТЮбилею Победы посвящается,.

44 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР

44 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР
29 июня 1981 года на экраны вышел замечательный фильм "Не бойся, я с тобой!". Картина стала настоящей жемчужиной советского кинематографа. Этот фильм уникален тем, что сочетает в себе элементы приключенческого фильма, комедии, боевика и музыкального кино, создавая неповторимую атмосферу и захватывающий сюжет.

Выбор читателей

28/06СбтНе стало любимого миллионами писателя и мыслителя – невосполнимая потеря для мировой культуры 28/06СбтТест: угадайте мультфильмы из СССР про насекомых по 1 кадру – кузнечики, мухи и гусенички 29/06Вск44 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР 29/06ВскЧто нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий – история, приметы и традиции 28/06СбтПрославленная звезда немецкой сцены официально расписалась в России 28/06СбтМир прощается с культурным деятелем цыганской общины – еще одна потеря