Не стало влиятельного народного артиста – близкие оплакивают любимого отца, мужа и учителя

Мир искусства понес весомую утрату. В возрасте 85 лет ушел из жизни народный артист России Леонид Смирнов.

Смирнова, который долгое время занимал пост главного дирижера оркестра народных инструментов Государственного академического хореографического ансамбля "Березка", не стало после тяжелой болезни. О трагическом известии сообщил заслуженный артист России, композитор Филипп Кольцов, который также является пасынком Смирнова.

В последние годы своей жизни Смирнов продолжал активно выступать, несмотря на физические ограничения. Его последнее выступление состоялось в Рахманиновском зале Московской филармонии, где он блестяще продирижировал концертом, проявив невероятную преданность своему делу и зрителям.

В оркестр русских народных инструментов ансамбля "Березка" входили:

1. Смирнов Леонид — Главный дирижер оркестра русских народных инструментов ансамбля "Березка"

2. Багринцева Нина — Домра малая II

3. Белков Вячеслав — Заслуженный артист РФ баян III

4. Белов Александр — Домра бас

5. Бычин Алексей — Заслуженный артист РФ Дирижер оркестра, баян I

6. Голубчиков Владимир — Балалайка прима

7. Закунова Светлана — Домра альт II

8. Зобанов Дмитрий — Инспектор оркестра, Баян IV

9. Попова Галина — Домра альт I

10. — Попова Ирина — Домра малая I

11. Решетникова Татьяна — Вокал

12. Слетков Дмитрий — Ударные

13. Теньков Михаил — Балалайка контрабас

Карьера Леонида Смирнова

Леонид Смирнов родился 23 февраля 1940 года в Москве. Он окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу баяна и с 1967 года стал частью ансамбля "Березка". В течение своей карьеры он прошел путь от баяниста до главного дирижера, участвуя в создании множества ярких постановок и музыкальных номеров. В 2002 году ему было присвоено звание народного артиста России за выдающийся вклад в развитие отечественного искусства.

Его супруга, Мира Кольцова, была одной из ведущих солисток ансамбля и внесла неоценимый вклад в его успех. Она стала художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля, а также была удостоена звания народной артистки СССР в 1989 году. Их творческий союз стал символом гармонии и взаимопонимания в искусстве.

Уход Леонида Смирнова стала значительной утратой для всей культурной среды страны. Его преданность музыке и искусству вдохновляла многих, а его жизненный путь служит примером для подрастающего поколения артистов. Коллеги и поклонники искусства вспоминают его как человека с огромным сердцем и страстью к своему делу.