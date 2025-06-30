ТЕСТ: угадайте советский фильм по эффектным видам Москвы на экране

1.
А. "Карнавал";
Б. "Артистка из Грибова";
В. "Приходи на меня посмотреть".
2.
А. "Зависть богов";
Б. "Ребро Адама";
В. "Москва слезам не верит".
3.
А. "Я шагаю по Москве";
Б. "Застава Ильича";
В. "Когда деревья были большими".
4.
А. "Ирония судьбы, или С легким паром!";
Б. "Берегись автомобиля";
В. "Зигзаг удачи".
5.
А. "Трудные дети";
Б. "Пятерка за лето";
В. "Старик Хоттабыч".
6.
А. "Весна";
Б. "Свадьба";
В. "Подкидыш".
7.
А. "Семейный круг";
Б. "Служебный роман";
В. "Июльский дождь".
ОТВЕТЫ
1. А. "Карнавал";
2. В. "Москва слезам не верит";
3. А. "Я шагаю по Москве";
4. А. "Ирония судьбы, или С легким паром!";
5. В. "Старик Хоттабыч";
6. В. "Подкидыш";
7. Б. "Служебный роман".