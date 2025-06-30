ТЕСТ: угадайте советский фильм по эффектным видам Москвы на экране

44 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР

29 июня 1981 года на экраны вышел замечательный фильм "Не бойся, я с тобой!". Картина стала настоящей жемчужиной советского кинематографа. Этот фильм уникален тем, что сочетает в себе элементы приключенческого фильма, комедии, боевика и музыкального кино, создавая неповторимую атмосферу и захватывающий сюжет.