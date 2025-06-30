Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля

Июль в Москве – особенное время. Время радости, света, тепла, наслаждения, счастья! Получите максимум удовольствия от жизни, посетив лучшие концерты и выставки из подборки "Дни.ру"!

БАЛЕТ

Юбилею Победы посвящается,..

Этот праздник танца посвящен 80-летию Победы. Его готовит Театр классического балета Moscow State Ballet (художественный руководитель и генеральный директор – Людмила Титова), а примут в нем участие выпускники Академии хореографии Большого театра 2005 года, которые как раз отмечают 20-летие выпуска. Также в спектаклях задействованы звезда мирового балета Анна Тихомирова, артисты Кремлевского театра и театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В программе — постановки балетов "Кармен", "Жизель" и гала-концерт.

2 и 3 июля, Театр Российской Армии.

"Летние балетные сезоны"

В течение двух летних месяцев вас ждет классика нон-стоп в самом центре столицы. В репертуаре 15 балетов в исполнении четырех танцевальных коллективов – от чистой классики Чайковского до авангарда Прокофьева, от романтичности Адана до яркости Минкуса. За 61 день будет сыграно 76 спектаклей в сопровождении оркестра. "Гурманам" представится возможность сравнить разные редакции и прочтения знаменитых балетов, широкая публика сможет насладиться красотой и воздушностью танцовщиков, игрой живого оркестра, роскошными декорациями и костюмами.

До 28 августа, РАМТ.

КОНЦЕРТ

"Бах. Вивальди. Путь к свету"

Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" (художественный руководитель — Владимир Спиваков) представляет уникальный проект. Чтобы дать слушателям возможность остаться наедине с музыкой, артисты играют почти в полной темноте. Особенность программы заключается еще и в том, что она исполняется без дирижера. Сольные партии исполнят заслуженные артисты России Алексей Лундин (скрипка) и Вячеслав Маринюк (виолончель), а также лауреаты международных конкурсов Эмиль Мирославский (гобой), Михаил Штанько (гобои) и Александр Непомнящий (виолончель).

1 июля, Большой зал Московской консерватории.

ВЫСТАВКА

"Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее"

На площади 541 м² разместятся необычные арт-объекты, медиапроекты и интерактивные экспонаты, созданные специально для выставки модными современными художниками, которых соберет куратор Катя Бочавар. Экспозиция посвящена "обрядам перехода" — ритуалам, сопровождающим человека от рождения до смерти, включая природные циклы. В девяти залах будут представлены кинетические холсты, голографические анимации, мини-опера и инсталляции. Среди них з инсталляция Марии Трегубовой о границах сна и реальности, экстравагантные костюмы Андрея Бартенева и многое другое.

2 июля — 8 марта 2026 года, Музей-заповедник "Царицыно" (Хлебный дом).

СКОРО

"Волшебная флейта"

Это последняя премьера театра в сезоне. Режиссер semi-stage версии Егор Перегудов сделал авторский перевод либретто "Волшебной флейты" на русский язык, который можно будет увидеть в титрах. В партии Царицы ночи выступит Надежда Павлова. А к музыкантам Новой Оперы присоединятся исполнители, играющие на аутентичных инструментах. Также принципиально фонетическое единство: диалоги прозвучат в оригинале, то есть на немецком языке, в исполнении приглашенных драматических артистов Дмитрия Гизбрехта (Ленком) и Анастасии Волынской (РАМТ).

10, 12 июля, "Новая опера".