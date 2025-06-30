Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля

Ушел из жизни Шифрин Тесты Гузеева угодила в скандал с крупной аферой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечестваНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мираНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечестваУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утратаВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Лента новостей

Воскресенье 29 июня

00:06Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля 16:2444 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР 15:11Потеря для мира кино и телевидения – не стало выдающейся актрисы 14:27Тест: угадайте фильмы из СССР по головокружительной фигуре актрисы в купальнике 10:27Как отличить оригинальную трендовую игрушку Лабубу от дешевой подделки – 5 явных признаков 06:43Что нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий – история, приметы и традиции 03:41Приключения, мистика и любовь – 5 книг для чтения на каникулах 23:09Прославленная звезда немецкой сцены официально расписалась в России 22:39Не стало любимого миллионами писателя и мыслителя – невосполнимая потеря для мировой культуры 20:24Мир прощается с культурным деятелем цыганской общины – еще одна потеря 18:58В Москве прошел "Чемпионат грузинских бабушек" по приготовлению хинкали 16:09Тест: угадайте мультфильмы из СССР про насекомых по 1 кадру – кузнечики, мухи и гусенички 13:11Яне Поплавской – 58: вспоминаем, как создавался шедевр советского кино "Про Красную Шапочку" 10:31Тест: найдите ошибки в культовых крылатых фразах из фильмов СССР 06:39Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с медвежатами 03:27Омар Хайям объяснил, почему нужно сдерживать влечение – сегодня эти слова актуальны как никогда 00:14Что нельзя делать 28 июня, в день Фита, что не притянуть неприятности в дом 17:56Внезапный уход яркой звезды "Твин Пикса" стал ударом для всех – мир потерял музу Дэвида Линча 16:10Не стало легендарного композитора и музыканта – еще одна потеря для человечества 15:57Узнать о судьбе исторических зданий в годы войны поможет проект Мосгорнаследия к 80-летию Победы 15:39В Москве открылась 291 обновленная поликлиника 15:27Что скрыто на кадре? ТЕСТ по фильму "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" 15:21В Москве отремонтировали пять домов с кинотеатрами 15:01Новая конечная станция для электробусов открылась в районе Солнцево 14:59Страна оплакивает легендарного поэта 90-х – уход творца стал огромной потерей для всех 14:28Историческое помещение возле метро Кропоткинская отремонтировано силами инвестора 14:00Усадьбу Виноградово на северо-востоке Москвы приведут в порядок в этом году 13:02Номинанта на "Оскар" Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию 12:28Игорь Крутой рассекретил подробности переехавшей из Сочи в Казань "Новой волны" 12:18Москвичей познакомят с культурой Индии на открытом фестивале 12:01Тест: угадайте фильмы из СССР об ушлых антикварах по 1 кадру 10:49Не стало выдающегося деятеля культуры – коллеги и ученики оплакивают наставницу 10:05Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда 08:52Огромная потеря для культуры: ушел из жизни Шифрин 06:42Выдающегося режиссера не стало в его день рождения – еще одна потеря для общества 03:10Еще Омар Хайям поведал о том, что строго запрещено говорить другим – его выводы вам пригодятся 00:36Что нельзя делать 27 июня, в Елисей Гречкосей, чтобы не притянуть неудачу 18:09Не стало выдающегося российского режиссера – еще одна огромная потеря для ценителей кино 18:01Еще Омар Хайям объяснил опасность чувства жалости к себе – обязательно запомните это 16:41ТЕСТ: угадайте культовую советскую киноленту по страстному поцелую героев 15:49Обманула время: 47-летняя Федорова перестала скрывать секрет своей вечной молодости 15:47Москвичей и туристов приглашают на роллер-шоу "Дневник памяти" на Болотной площади 14:44"Новых адресов счастья" в Москве стало больше 14:33Что ранит чувства быстрее измены – Омар Хайям дал точный ответ 14:25В Москве открылась новая постоянная галерея проекта "Искусство в метро" 13:57Концерты, экскурсии, танцевальные марафоны: в Москве стартовали мероприятия ко Дню молодежи 13:30Общеобразовательные школы Москвы украсят архитектурно-художественной подсветкой 13:17Боярского срочно увезли в больницу из-за проблем с сердцем 12:22На строящейся станции метро "Академическая" начался монтаж панно в честь 300-летия РАН 12:20Остались без денег и домов: Гузеева угодила в скандал с крупной аферой
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля
122

Июль в Москве – особенное время. Время радости, света, тепла, наслаждения, счастья! Получите максимум удовольствия от жизни, посетив лучшие концерты и выставки из подборки "Дни.ру"!

БАЛЕТ

Юбилею Победы посвящается,..

Этот праздник танца посвящен 80-летию Победы. Его готовит Театр классического балета Moscow State Ballet (художественный руководитель и генеральный директор – Людмила Титова), а примут в нем участие выпускники Академии хореографии Большого театра 2005 года, которые как раз отмечают 20-летие выпуска. Также в спектаклях задействованы звезда мирового балета Анна Тихомирова, артисты Кремлевского театра и театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В программе — постановки балетов "Кармен", "Жизель" и гала-концерт.

2 и 3 июля, Театр Российской Армии.

Фото: пресс-служба

"Летние балетные сезоны"

В течение двух летних месяцев вас ждет классика нон-стоп в самом центре столицы. В репертуаре 15 балетов в исполнении четырех танцевальных коллективов – от чистой классики Чайковского до авангарда Прокофьева, от романтичности Адана до яркости Минкуса. За 61 день будет сыграно 76 спектаклей в сопровождении оркестра. "Гурманам" представится возможность сравнить разные редакции и прочтения знаменитых балетов, широкая публика сможет насладиться красотой и воздушностью танцовщиков, игрой живого оркестра, роскошными декорациями и костюмами.

До 28 августа, РАМТ.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Бах. Вивальди. Путь к свету"

Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" (художественный руководитель — Владимир Спиваков) представляет уникальный проект. Чтобы дать слушателям возможность остаться наедине с музыкой, артисты играют почти в полной темноте. Особенность программы заключается еще и в том, что она исполняется без дирижера. Сольные партии исполнят заслуженные артисты России Алексей Лундин (скрипка) и Вячеслав Маринюк (виолончель), а также лауреаты международных конкурсов Эмиль Мирославский (гобой), Михаил Штанько (гобои) и Александр Непомнящий (виолончель).

1 июля, Большой зал Московской консерватории.

Фото: пресс-служба / А. Стрельников

ВЫСТАВКА

"Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее"

На площади 541 м² разместятся необычные арт-объекты, медиапроекты и интерактивные экспонаты, созданные специально для выставки модными современными художниками, которых соберет куратор Катя Бочавар. Экспозиция посвящена "обрядам перехода" — ритуалам, сопровождающим человека от рождения до смерти, включая природные циклы. В девяти залах будут представлены кинетические холсты, голографические анимации, мини-опера и инсталляции. Среди них з инсталляция Марии Трегубовой о границах сна и реальности, экстравагантные костюмы Андрея Бартенева и многое другое.

2 июля — 8 марта 2026 года, Музей-заповедник "Царицыно" (Хлебный дом).

СКОРО

"Волшебная флейта"

Это последняя премьера театра в сезоне. Режиссер semi-stage версии Егор Перегудов сделал авторский перевод либретто "Волшебной флейты" на русский язык, который можно будет увидеть в титрах. В партии Царицы ночи выступит Надежда Павлова. А к музыкантам Новой Оперы присоединятся исполнители, играющие на аутентичных инструментах. Также принципиально фонетическое единство: диалоги прозвучат в оригинале, то есть на немецком языке, в исполнении приглашенных драматических артистов Дмитрия Гизбрехта (Ленком) и Анастасии Волынской (РАМТ).

10, 12 июля, "Новая опера".

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

30 июня 2025, 00:06
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прославленная звезда немецкой сцены официально расписалась в России

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Откровения Александра Розенбаума: "Решил работать до гробовой доски!"

44 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР

44 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР
29 июня 1981 года на экраны вышел замечательный фильм "Не бойся, я с тобой!". Картина стала настоящей жемчужиной советского кинематографа. Этот фильм уникален тем, что сочетает в себе элементы приключенческого фильма, комедии, боевика и музыкального кино, создавая неповторимую атмосферу и захватывающий сюжет.

Тест: угадайте фильмы из СССР по головокружительной фигуре актрисы в купальнике

Тест: угадайте фильмы из СССР по головокружительной фигуре актрисы в купальнике
Советское кино редко радовало зрителей откровенными образами актрис в купальниках. Эти стильные предметы летнего гардероба вдохновляют современных дизайнеров и продолжают появляться на пляжах, вызывая ностальгию.

Что нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий – история, приметы и традиции

Что нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий – история, приметы и традиции
29 июня традиционно отмечают день святого Тихона, который в народе получил название Тихонов день или просто Тихий. Это название связано с тем, что в этот день природа ведет себя особенно спокойно: животные прячутся в своих норах, птицы замирают, а солнце словно движется медленнее.

Прославленная звезда немецкой сцены официально расписалась в России

Прославленная звезда немецкой сцены официально расписалась в России
Имя Симоны Кермес знают поклонники оперной музыки во всем мире. Ее виртуозному голосу – колоратурному сопрано – аплодировали в театре Елисейских полей в Париже, Боннской и Штутгартской опере, театрах Висбадена, Кельна, Дортмунда, Майнца, Кобленца, Копенгагена, в Бруклинской Академии музыки в Нью-Йорке. Сегодня ей кричат "Браво!" в России. В нашей стране Симона – частый и очень любимый гость.

Не стало любимого миллионами писателя и мыслителя – невосполнимая потеря для мировой культуры

Не стало любимого миллионами писателя и мыслителя – невосполнимая потеря для мировой культуры
Писатель, журналист, публицист, мыслитель – ему было всего 68 лет. Его авторитету доверяли, слог считали безупречным, а многие мысли становились афоризмами. Среди основных интересов этого талантливого писателя – новые идеи в экономике, финансы, бизнес и культура Британии.

Выбор читателей

28/06СбтНе стало любимого миллионами писателя и мыслителя – невосполнимая потеря для мировой культуры 28/06СбтТест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с медвежатами 28/06СбтТест: угадайте мультфильмы из СССР про насекомых по 1 кадру – кузнечики, мухи и гусенички 28/06СбтТест: найдите ошибки в культовых крылатых фразах из фильмов СССР 28/06СбтОмар Хайям объяснил, почему нужно сдерживать влечение – сегодня эти слова актуальны как никогда 29/06ВскЧто нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий – история, приметы и традиции