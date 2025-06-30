Что нельзя делать 30 июня, в Мануил Солнцестой и Савелий, чтобы не привлекать злые силы

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Понедельник 30 июня

06:23Что нельзя делать 30 июня, в Мануил Солнцестой и Савелий, чтобы не привлекать злые силы 03:02Портрет эпохи: 5 книг, которые расскажут о жизни людей из прошлого 00:06Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля 16:2444 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР 15:11Потеря для мира кино и телевидения – не стало выдающейся актрисы 14:27Тест: угадайте фильмы из СССР по головокружительной фигуре актрисы в купальнике 10:27Как отличить оригинальную трендовую игрушку Лабубу от дешевой подделки – 5 явных признаков 06:43Что нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий – история, приметы и традиции 03:41Приключения, мистика и любовь – 5 книг для чтения на каникулах 23:09Прославленная звезда немецкой сцены официально расписалась в России 22:39Не стало любимого миллионами писателя и мыслителя – невосполнимая потеря для мировой культуры 20:24Мир прощается с культурным деятелем цыганской общины – еще одна потеря 18:58В Москве прошел "Чемпионат грузинских бабушек" по приготовлению хинкали 16:09Тест: угадайте мультфильмы из СССР про насекомых по 1 кадру – кузнечики, мухи и гусенички 13:11Яне Поплавской – 58: вспоминаем, как создавался шедевр советского кино "Про Красную Шапочку" 10:31Тест: найдите ошибки в культовых крылатых фразах из фильмов СССР 06:39Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с медвежатами 03:27Омар Хайям объяснил, почему нужно сдерживать влечение – сегодня эти слова актуальны как никогда 00:14Что нельзя делать 28 июня, в день Фита, что не притянуть неприятности в дом 17:56Внезапный уход яркой звезды "Твин Пикса" стал ударом для всех – мир потерял музу Дэвида Линча 16:10Не стало легендарного композитора и музыканта – еще одна потеря для человечества 15:57Узнать о судьбе исторических зданий в годы войны поможет проект Мосгорнаследия к 80-летию Победы 15:39В Москве открылась 291 обновленная поликлиника 15:27Что скрыто на кадре? ТЕСТ по фильму "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" 15:21В Москве отремонтировали пять домов с кинотеатрами 15:01Новая конечная станция для электробусов открылась в районе Солнцево 14:59Страна оплакивает легендарного поэта 90-х – уход творца стал огромной потерей для всех 14:28Историческое помещение возле метро Кропоткинская отремонтировано силами инвестора 14:00Усадьбу Виноградово на северо-востоке Москвы приведут в порядок в этом году 13:02Номинанта на "Оскар" Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию 12:28Игорь Крутой рассекретил подробности переехавшей из Сочи в Казань "Новой волны" 12:18Москвичей познакомят с культурой Индии на открытом фестивале 12:01Тест: угадайте фильмы из СССР об ушлых антикварах по 1 кадру 10:49Не стало выдающегося деятеля культуры – коллеги и ученики оплакивают наставницу 10:05Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда 08:52Огромная потеря для культуры: ушел из жизни Шифрин 06:42Выдающегося режиссера не стало в его день рождения – еще одна потеря для общества 03:10Еще Омар Хайям поведал о том, что строго запрещено говорить другим – его выводы вам пригодятся 00:36Что нельзя делать 27 июня, в Елисей Гречкосей, чтобы не притянуть неудачу 18:09Не стало выдающегося российского режиссера – еще одна огромная потеря для ценителей кино 18:01Еще Омар Хайям объяснил опасность чувства жалости к себе – обязательно запомните это 16:41ТЕСТ: угадайте культовую советскую киноленту по страстному поцелую героев 15:49Обманула время: 47-летняя Федорова перестала скрывать секрет своей вечной молодости 15:47Москвичей и туристов приглашают на роллер-шоу "Дневник памяти" на Болотной площади 14:44"Новых адресов счастья" в Москве стало больше 14:33Что ранит чувства быстрее измены – Омар Хайям дал точный ответ 14:25В Москве открылась новая постоянная галерея проекта "Искусство в метро" 13:57Концерты, экскурсии, танцевальные марафоны: в Москве стартовали мероприятия ко Дню молодежи 13:30Общеобразовательные школы Москвы украсят архитектурно-художественной подсветкой 13:17Боярского срочно увезли в больницу из-за проблем с сердцем
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Что нельзя делать 30 июня, в Мануил Солнцестой и Савелий, чтобы не привлекать злые силы

Что нельзя делать 30 июня, в Мануил Солнцестой и Савелий, чтобы не привлекать злые силы
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30 июня в народном календаре отмечается праздник Мануил Солнцестой и Савелий.

В этот день также чествуется солнечный бог Ярила, что придает особое значение этому времени. Православная церковь вспоминает святых мучеников-братьев — Мануила, Савела и Исмаила. В связи с этим, существует множество народных примет и суеверий, связанных с погодой и поведением людей в этот день.

Приметы погоды на 30 июня

Народные приметы, касающиеся погоды 30 июня, имеют глубокие корни и передаются из поколения в поколение. Например, если в этот день светит солнце, то можно ожидать, что на следующий день будет пасмурно. Также существует примета: сколько звезд видно на ночном небе в ночь на 30 июня, столько теплых дней будет в году. Если вечером появляется радуга, это предвещает хорошую погоду.

Другие приметы также интересны:

1. Если крот глубоко роет нору, стоит ожидать устойчивую сырость.

2. Закрытие цветков козлобородника до десяти часов утра означает, что днём могут пойти дожди.

3. Появление червей в болотистом месте и красноватый оттенок луны также предвещают осадки.

4. Если птицы прижимаются к домам, это сигнализирует о возможном тумане.

Что можно делать 30 июня

В этот день традиционно устраивались гуляния, базары и ярмарки. Продавцы не завышали цены, а покупатели не торговались — это считалось плохой приметой, которая могла привлечь финансовые проблемы. Люди старались вести себя громко и весело, чтобы прогнать злых духов. Общение с родственниками и друзьями в этот день было особенно важным.

Вечером собирались у костров, где устраивали общий ужин. Люди приносили варёные яйца, считая, что чем больше яиц, тем благополучнее будет жизнь. Яйца также считались символом борьбы с депрессией. Этот день подходит для переезда в новый дом или стрижки волос. Кроме того, рекомендуется провести генеральную уборку.

Что запрещено 30 июня

Существует ряд запретов, связанных с 30 июня. Чтобы не привлекать внимание злых духов, не рекомендуется сидеть в тишине вечером. Давать в долг в этот день также считается плохой приметой — это может унести счастье из дома. Забирание долга разрешается и даже приветствуется.

Не следует выносить огонь из дома, так как это может привести к проблемам в семье: заболеваниям, ссорам и долгам. По этой же причине нельзя давать спички или свечи другим людям и выходить с зажжённой сигаретой.

Детям запрещалось рвать кувшинки и цветы — это может привести к несчастным случаям или даже к превращению в русалку. Важно избегать ссор и конфликтов в этот день, особенно на улице или у водоёмов. Купание в реках и озёрах также нежелательно — это может привлечь неприятности.

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30 июня 2025, 06:23
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