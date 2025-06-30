Что нельзя делать 30 июня, в Мануил Солнцестой и Савелий, чтобы не привлекать злые силы

30 июня в народном календаре отмечается праздник Мануил Солнцестой и Савелий.

В этот день также чествуется солнечный бог Ярила, что придает особое значение этому времени. Православная церковь вспоминает святых мучеников-братьев — Мануила, Савела и Исмаила. В связи с этим, существует множество народных примет и суеверий, связанных с погодой и поведением людей в этот день.

Приметы погоды на 30 июня

Народные приметы, касающиеся погоды 30 июня, имеют глубокие корни и передаются из поколения в поколение. Например, если в этот день светит солнце, то можно ожидать, что на следующий день будет пасмурно. Также существует примета: сколько звезд видно на ночном небе в ночь на 30 июня, столько теплых дней будет в году. Если вечером появляется радуга, это предвещает хорошую погоду.

Другие приметы также интересны:

1. Если крот глубоко роет нору, стоит ожидать устойчивую сырость.

2. Закрытие цветков козлобородника до десяти часов утра означает, что днём могут пойти дожди.

3. Появление червей в болотистом месте и красноватый оттенок луны также предвещают осадки.

4. Если птицы прижимаются к домам, это сигнализирует о возможном тумане.

Что можно делать 30 июня

В этот день традиционно устраивались гуляния, базары и ярмарки. Продавцы не завышали цены, а покупатели не торговались — это считалось плохой приметой, которая могла привлечь финансовые проблемы. Люди старались вести себя громко и весело, чтобы прогнать злых духов. Общение с родственниками и друзьями в этот день было особенно важным.

Вечером собирались у костров, где устраивали общий ужин. Люди приносили варёные яйца, считая, что чем больше яиц, тем благополучнее будет жизнь. Яйца также считались символом борьбы с депрессией. Этот день подходит для переезда в новый дом или стрижки волос. Кроме того, рекомендуется провести генеральную уборку.

Что запрещено 30 июня

Существует ряд запретов, связанных с 30 июня. Чтобы не привлекать внимание злых духов, не рекомендуется сидеть в тишине вечером. Давать в долг в этот день также считается плохой приметой — это может унести счастье из дома. Забирание долга разрешается и даже приветствуется.

Не следует выносить огонь из дома, так как это может привести к проблемам в семье: заболеваниям, ссорам и долгам. По этой же причине нельзя давать спички или свечи другим людям и выходить с зажжённой сигаретой.

Детям запрещалось рвать кувшинки и цветы — это может привести к несчастным случаям или даже к превращению в русалку. Важно избегать ссор и конфликтов в этот день, особенно на улице или у водоёмов. Купание в реках и озёрах также нежелательно — это может привлечь неприятности.