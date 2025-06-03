Объявлено об уходе известного актера, участника кинолент и телепроектов, блогера и хорошего человека. Ушел навсегда Вибху Рагхав.

Стало известно об уходе индийского артиста Вибху Рагхава, который прославился не только как актер, но и отважный борец с раком толстой кишки. Он сыграл в телесериалах "Nisha Aur Uske Cousins" и "Savdhaan India", а еще в фильмах "Rhythm" (2016), "Pitchfork" (2017) и "Yadvi – The Dignified Princess" (2017). Но главной его ролью была его жизнь, за которую он отчаянно боролся.

В 2022, 2023, 2024 и 2025 годах он давал болезни мощный отпор, словно главному злодею в еще одном кино о добре и зле. Финал этой ленты состоялся еще 2 июня, но уход актера начали освещать лишь 3 числа. Борьба шла 3 года, но 4 стадия раковой опухоли пустила титры на экране его жизни. А ведь еще 10 апреля ушедший кинодеятель отметил свой день рождения — не прошло и 2 месяцев.

Индийский артист Вибху Рагхав ушел навсегда в 37 лет, оставив не только яркую фильмографию, но и ценный блог о борьбе с раком толстой кишки. Он рассказал в апрельских постах, что раковые клетки распространились на печень, легкие, а еще позвоночник. Но главным в его заявлении было желание жить, которое подкреплялось надеждой на новые методы борьбы.

Перед своим уходом в 2022—2025 годах артист собирал не только слова поддержки, но и деньги на борьбу с раком. Только один курс терапии стоил 450 тысяч индийских рупий — около 414 000 российских рублей — около 5 254 американских долларов — около 4 619 евро.

Хороший человек Вибху Рагхав ушел в лучший мир в 37 лет, но мог бы в 73. Ясно одно: свою главную роль он еще не сыграл, впереди новая жизнь.