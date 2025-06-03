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Вторник 3 июня

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ТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей

ТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей
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Освежите знания и вспомните потрясающих персонажей советского кино. Сможете верно определить фильм по изображению?

Как снимали раньше — уже не снимают. Как жили раньше — уже не живут. Блесните умом и вновь погрузитесь в драгоценную эпоху советского кино. Вам предстоит пройти потрясающее испытание: всего 4 вопроса, каждый из которых содержит кадр с юношей из фильма СССР. Угадайте, к какому кинофильму относится картинка, выбрав один из 4-х вариантов ответа: "A", "B", "C", "D".

Каждый из 4-х кинокадров — это шанс воспроизвести в памяти сюжет, который связан с образом каждого конкретного актера. После завершения теста вы увидите верные ответы и оцените свои силы. Пройдите тест и мысленно возвращайтесь в Советский Союз, когда кино венчало культуру эпохи!

ВОПРОСЫ

1) Этот фильм СССР имеет название ...

Кадр из фильма / @MosfilmRuOfficial

A — Формула любви (1984)

B — Где находится нофелет? (1987)

C — Самая обаятельная и привлекательная (1985)

D — Курьер (1986)

2) На картинке изображен юноша из советской ленты ...

Кадр из фильма / @MosfilmRuOfficial

A — Иван Васильевич меняет профессию (1973)

B — Девушка без адреса (1957)

C — Любовь и голуби (1984)

D — Дамы приглашают кавалеров (1980)

3) Этот кадр относится к кино СССР, которое называется ...

Кадр из фильма / @MosfilmRuOfficial

A — Гараж (1979)

B — Москва слезам не верит (1979)

C — Вий (1967)

D — Новые приключения неуловимых (1968)

4) Это изображение юноши относится к советской картине ...

Кадр из фильма / @MosfilmRuOfficial

A — Розыгрыш (1977)

B — Пес Барбос и необычный кросс (1961)

C — Безотцовщина (1976)

D — Мимино (1977)

ОТВЕТЫ

1) D — "Курьер"; 2) C — "Любовь и голуби" ; 3) B — "Москва слезам не верит"; 4) A — "Розыгрыш".

Если ответили верно на 4 вопроса — это повод 4 раза сказать себе "молодец"!

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3 июня 2025, 20:52
Кадр из фильма "Приключения Электроника" (1979) / @OdesaFilmStudio
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Кадр из фильма / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма / @MosfilmRuOfficial

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