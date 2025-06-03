ТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей

Как снимали раньше — уже не снимают. Как жили раньше — уже не живут. Блесните умом и вновь погрузитесь в драгоценную эпоху советского кино. Вам предстоит пройти потрясающее испытание: всего 4 вопроса, каждый из которых содержит кадр с юношей из фильма СССР. Угадайте, к какому кинофильму относится картинка, выбрав один из 4-х вариантов ответа: "A", "B", "C", "D".
Каждый из 4-х кинокадров — это шанс воспроизвести в памяти сюжет, который связан с образом каждого конкретного актера. После завершения теста вы увидите верные ответы и оцените свои силы. Пройдите тест и мысленно возвращайтесь в Советский Союз, когда кино венчало культуру эпохи!
ВОПРОСЫ
1) Этот фильм СССР имеет название ...
A — Формула любви (1984)
B — Где находится нофелет? (1987)
C — Самая обаятельная и привлекательная (1985)
D — Курьер (1986)
2) На картинке изображен юноша из советской ленты ...
A — Иван Васильевич меняет профессию (1973)
B — Девушка без адреса (1957)
C — Любовь и голуби (1984)
D — Дамы приглашают кавалеров (1980)
3) Этот кадр относится к кино СССР, которое называется ...
A — Гараж (1979)
B — Москва слезам не верит (1979)
C — Вий (1967)
D — Новые приключения неуловимых (1968)
4) Это изображение юноши относится к советской картине ...
A — Розыгрыш (1977)
B — Пес Барбос и необычный кросс (1961)
C — Безотцовщина (1976)
D — Мимино (1977)
ОТВЕТЫ
1) D — "Курьер"; 2) C — "Любовь и голуби" ; 3) B — "Москва слезам не верит"; 4) A — "Розыгрыш".
Если ответили верно на 4 вопроса — это повод 4 раза сказать себе "молодец"!