Ушел из жизни Евгений Дога – автор вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь"

Стало известно об уходе советского, молдавского и российского композитора, который также получил звание "Народный артист СССР". Евгений Дога ушел на 89 году жизни, посвятив более ее половины творчеству. Об этом 3 июня сообщает Первый канал.

Творческие работы ушедшего композитора звучат более чем в 200 фильмах, которые смотрели, смотрят и будут смотреть в разных уголках Земли: на севере и на юге, на западе и на востоке. Эти киноленты трогали сердца взрослых и детей, мам и пап, бабушек и дедушек. Имя творца вошло в историю произведений разных киностудий: "Мосфильма" и "Ленфильма", "Беларусьфильма" и "Молдова-фильма", "Азербайджанфильма" и "Киностудии имени Довженко", а также "Киностудии имени Горького" и других.

Евгений Дмитриевич творил музыку в разных жанрах и стилях: балет, концертная опера, музыкальная комедия, кантата, симфоническая поэма, произведения для скрипки и фортепиано, песня, романс, симфония, увертюра, хор, сюита, вальс, квартет, реквием, а также музыка к спектаклям. Вершиной его творческого успеха стал вальс из киноленты режиссера Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь" (1978). Дога написал это творение за одну ночь. Вальс признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров 20 столетия. Также в эпоху СССР Дога сотворил музыку еще к нескольким кинофильмам Лотяну: "Лаутары" (1971), "Табор уходит в небо" (1976), "Анна Павлова" (1983).

Кроме того, ушедший композитор был отмечен званием "Народный артист Молдавской ССР", а также наградами, премиями, медалями, орденами. В его честь выпустили почтовую марку и юбилейную медаль. Именем Евгения Доги названы улица и музыкальная школа в Кишиневе, а также астероид в Солнечной системе.