Звезда "Модного приговора" Рогов открыл каждому самый модный аксессуар этого лета

Такие рекомендации стилиста нельзя пропустить



Ведущий "Модного приговора" и стилист Александр Рогов назвал шелковые платки ведущим трендом этого лета и последующей осени. Раньше платки служили защитой от внешних воздействий, обозначением социального статуса и семейного положения, затем стали преимущественно украшением облика, а теперь уже стали ключевыми аксессуарами в платяном шкафу. Звезда рекомендует носить их в разнообразных вариациях: на голове, на талии, на груди или в качестве дополнения к сумке.

Еще одна актуальная платочная тенденция, которую выделяют разные стилисты, — льняные или шелковые платки. В этом сезоне их рекомендуют носить в качестве нежной косыночки или дерзкой банданы.

Помимо этого, в моду вошел "платочный" дизайн на шелковых юбочках, шортах и сарафанах.