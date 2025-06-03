Артист из "Технологии" решил судиться на фоне обвинения в краже свыше 100 хитов

Музыкант, композитор и продюсер Величковский хочет взыскать через суд 25 миллионов рублей с генерального директора музыкального лейбла "Джем"

Артист из группы "Технология" Леонид Величковский подал иск на гендира музлейбла «Джем» Андрея Черкасова. Информацию об этом распространили в новостных Telegram-каналах.

Музыкальный исполнитель подал в суд на партнера в связи с авторским правом. Величковский выставил Черкасову обвинения в краже свыше 100 хитовых работ. Сообщается, что в 90-е годы артист заключил договор с директором и передал ему права на композиции для последующего раскручивания. Вслед за этим артист отправился за границу.

Mash информирует, что гендир выставил свыше 10 композиций в социальной сети без согласования с автором. Якобы исполнитель собирался разрешить ситуацию во внесудебном порядке, но Черкасов не воспринял притязания.

Продюсер намерен наложить запрет на использование "Джемом" его работ и взыскать с представителей свыше 25 миллионов рублей за выставленное. Адвокат Величковского указал, что недовольство испытывают еще и «Комиссар», и звезда «Миража» Гулькина. Черкасов еще не высказался об иске.

Прежде Сафронов проигнорировал иск от матери предполагаемого наследника.