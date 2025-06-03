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Вернувшаяся из смертельно опасной экспедиции Боня перестала узнавать родную дочь

Вернувшаяся из смертельно опасной экспедиции Боня перестала узнавать родную дочь
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Юная дочь удивила Викторию Боню своим преображением.

Недавно телеведущая вернулась из сложной экспедиции на Эверест, где ей удалось покорить высочайшую вершину мира. Теперь Виктория наслаждается отдыхом и восстановлением дома.

На протяжении этого времени 12-летняя дочь ждала ее возвращения. Как оказалось, за этот короткий срок произошли значительные изменения.

Виктория поделилась первыми кадрами с Анджелиной после возвращения и рассказала о своих впечатлениях от жизни в цивилизации. Она призналась, что перестала узнавать свою повзрослевшую дочь. Вместо привычной девочки Боня встретила высокую и загорелую девушку, которая активно экспериментирует со своим стилем и внешностью.

Виктория Боня. Кадр: "Б%#@Н!"

"Я снова дома. Дочка выросла за эти полтора месяца. Все вокруг такое яркое и цветное. После холодного снега и камней Эвереста я вновь погружаюсь в мир, где царит красота и внимание к деталям. Теперь я выбираю губную помаду не по весу в рюкзаке, а по настроению. Я возвращаюсь. Та же и совсем другая. С горой внутри! И с новым взглядом на красоту вокруг", — написала Виктория в своем посте.

Подписчики Виктории были поражены не только ее размышлениями, но и тем, как сильно изменилась Анджелина. Стоит отметить, что у девушки сейчас непростой период. По настоянию своего отца, бизнесмена Алекса Смерфита, она учится в Лондоне.

Виктория рассказала, что каждый день Анджелина звонит ей в слезах, умоляя забрать ее домой — в Монако или Москву. При этом Смерфит, с которым Виктория провела семь лет, настойчиво требует от дочери получить качественное образование и проявляет строгость в воспитании.

Шоу-бизнес в Telegram

3 июня 2025, 15:08
Виктория Боня. Кадр: "Б%#@Н!"
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