Вернувшаяся из смертельно опасной экспедиции Боня перестала узнавать родную дочь

Юная дочь удивила Викторию Боню своим преображением.

Недавно телеведущая вернулась из сложной экспедиции на Эверест, где ей удалось покорить высочайшую вершину мира. Теперь Виктория наслаждается отдыхом и восстановлением дома.

На протяжении этого времени 12-летняя дочь ждала ее возвращения. Как оказалось, за этот короткий срок произошли значительные изменения.

Виктория поделилась первыми кадрами с Анджелиной после возвращения и рассказала о своих впечатлениях от жизни в цивилизации. Она призналась, что перестала узнавать свою повзрослевшую дочь. Вместо привычной девочки Боня встретила высокую и загорелую девушку, которая активно экспериментирует со своим стилем и внешностью.

"Я снова дома. Дочка выросла за эти полтора месяца. Все вокруг такое яркое и цветное. После холодного снега и камней Эвереста я вновь погружаюсь в мир, где царит красота и внимание к деталям. Теперь я выбираю губную помаду не по весу в рюкзаке, а по настроению. Я возвращаюсь. Та же и совсем другая. С горой внутри! И с новым взглядом на красоту вокруг", — написала Виктория в своем посте.

Подписчики Виктории были поражены не только ее размышлениями, но и тем, как сильно изменилась Анджелина. Стоит отметить, что у девушки сейчас непростой период. По настоянию своего отца, бизнесмена Алекса Смерфита, она учится в Лондоне.

Виктория рассказала, что каждый день Анджелина звонит ей в слезах, умоляя забрать ее домой — в Монако или Москву. При этом Смерфит, с которым Виктория провела семь лет, настойчиво требует от дочери получить качественное образование и проявляет строгость в воспитании.