Умер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы

Ежегодно в мире диагностируется около 2,2 миллионов случаев рака легких, что составляет 11,4% от всех выявленных злокачественных новообразований. Рак легких занимает первое место по распространенности у мужчин.

Михаил Казаков, Александр Абдулов, Илья Олейников, Ролан Быков – все они умерли от злокачественных новообразований легких, происходящих из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. От этой болезни умер и Ефремов...

По словам поэтессы Людмилы Петрушевской, в театре все знали, что актер смертельно болен. При этом сам Ефремов никогда не жаловался, но везде возил с собой аппарат, который принудительно вентилировал его легкие, Дочь рассказывала: ни один курс лечения он не доводил до конца.

В итоге Ефремов начал слепнуть, начались проблемы с сердцем и кровеносными сосудами. Курение вызвало тяжелый тромбоз, из-за чего Олегу Николаевичу едва не отрезали ногу. Весь этот комплекс болезней появился из-за пагубой привычки артиста к курению.

Ефремов умер в Москве, в своей квартире в доме номер 9 на Тверской улице 24 мая 2000 года, когда его театр находился на гастролях на Тайване. А в октябре 2007-го, когда артисту исполнилось бы 80, на стене этого дома, где Олег Ефремов прожил 17 лет, появилась мемориальная доска. Тут и сейчас всегда есть живые цветы. Особенно много их было 24 мая, когда исполнилось 25 лет со дня кончины Олега Николаевича.