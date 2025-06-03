Вскрылся роман освободившегося из колонии Ефремова с известной молодой актрисой

Михаил Ефремов недавно освободился из тюрьмы, где провел почти два года после трагического ДТП, унесшего жизнь человека.

Теперь в прессе распространяются слухи о его возможном романе с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. С ней артист провел три дня в специальном блоке исправительной колонии.

Информация о их близости стала настоящей сенсацией, учитывая, что Ефремов по-прежнему официально женат на Софье Кругликовой. Источники утверждают, Дарья и Михаил провели время вместе в комнате для встреч, где были все удобства: душ, кухня, телевизор и даже кровать.

Их свидание состоялось за несколько месяцев до освобождения актера и проходило в тайне от посторонних глаз. Однако, как это часто бывает, секретность не продлилась долго. В процессе общения с соседями по блоку пара, потерявшая бдительность, обсуждала свои чувства и даже оставила автографы на память.

Ранее отношения между Ефремовым и Белоусовой также вызывали много разговоров — они даже снимали квартиру вместе в Казарменном переулке. Именно оттуда Михаила забрали на допрос после смертельной трагедии в центре Москвы. На данный момент ни актер, ни его предполагаемая подруга не подтверждают и не опровергают информацию о своем романе.

Стоит отметить, что после выхода на свободу Михаил Ефремов делал заявления о том, что пережил серьезные изменения в своей жизни. Он отметил, что исправился и больше не собирается садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Артист также подчеркнул, что чувствует себя не очень хорошо и нуждается во времени для осмысления произошедшего.