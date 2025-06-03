Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем

Эпоха СССР оставила твердый отпечаток на будущих поколениях. Бабушки и дедушки, мамы и папы, дяди и тети, мальчуганы и девчонки с упоением смотрят советские кинофильмы 5 раз на дню. С культовыми картинами кинематографа СССР можно подружиться даже с 5 лет, ведь они преисполнены смыслом, глубиной, мудростью и актуальностью, как и 50 лет назад. Люди советского периода в наши дни не раз пытались найти те же смыслы в кино XXI века, но этого не случилось совсем. Давайте прокрутим в памяти морские сцены из кинолент СССР и вместе пройдем тест от редакции "Дни.ру".
Мы собрали для вас 5 вопросов и 5 вариантов ответа на каждый. Это "А", "Б", "В", "Г", "Д". Не тратьте на 1 вопрос более 5 минут. Куда полезнее потратить 5 часов на просмотр картин СССР, ведь это лучшее занятие на досуге! Верно пройти тест с 1 попытки — безоговорочная победа, но и ошибочно пройти тест — тоже достижение.
Истинные любители картин СССР за 5 секунд определят каждый из 5 шедевров кинематографа СССР, но важнее не количество, а удовольствие. Порой только от 1 фильма настроение взлетает на 5+ баллов.
Те самые 5 вопросов:
1) Этот киношедевр СССР, где сняли море, носит название...
А — Любовь и голуби (1984)
Б — Человек-амфибия (1961)
В — Пираты XX века (1979)
Г — Асса (1987)
Д — Одиночное плавание (1985)
2) Это море из фильма СССР...
А — Десять негритят (1987)
Б — Три плюс два (1963)
В — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)
Г — Приморский бульвар (1988)
Д — Спортлото-82 (1982)
3) Этот кадр моря относится к ленте СССР под названием...
А — Берегите женщин (1981)
Б — Черноморочка (1959)
В — Алые паруса (1961)
Г — Только ты (1972)
Д — Спасатель (1980)
4) Эта морская локация соотносится с киноработой СССР...
А — Случай в квадрате 36-80 (1982)
Б — Акванавты (1980)
В — Ветер "Надежды" (1978)
Г — Полосатый рейс (1961)
Д — В поисках капитана Гранта (1985)
5) Эта лента СССР, где запечатлели море, носит название...
А — У моря, где мы играли (1967)
Б — К Черному морю (1957)
В — Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)
Г —Море нашей надежды (1971)
Д — Бриллиантовая рука (1969)
Те самые 5 ответов:
1. А → "Любовь и голуби";
2. Б → "Три плюс два";
3. В → "Алые паруса"
4. Г → "Полосатый рейс"
5. Д → "Бриллиантовая рука"
В совершенстве прошли все 5 этапов — ставьте себе заслуженную оценку 5!
Если есть 1 ошибка — ставьте себе 5 с минусом!
Если есть более 1 ошибки — пройдите "морской" тест сначала!