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Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем

Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем
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Неужели именно вы безупречно знаете советские фильмы? Давайте проверим с помощью теста – он не подведет!

Эпоха СССР оставила твердый отпечаток на будущих поколениях. Бабушки и дедушки, мамы и папы, дяди и тети, мальчуганы и девчонки с упоением смотрят советские кинофильмы 5 раз на дню. С культовыми картинами кинематографа СССР можно подружиться даже с 5 лет, ведь они преисполнены смыслом, глубиной, мудростью и актуальностью, как и 50 лет назад. Люди советского периода в наши дни не раз пытались найти те же смыслы в кино XXI века, но этого не случилось совсем. Давайте прокрутим в памяти морские сцены из кинолент СССР и вместе пройдем тест от редакции "Дни.ру".

Мы собрали для вас 5 вопросов и 5 вариантов ответа на каждый. Это "А", "Б", "В", "Г", "Д". Не тратьте на 1 вопрос более 5 минут. Куда полезнее потратить 5 часов на просмотр картин СССР, ведь это лучшее занятие на досуге! Верно пройти тест с 1 попытки — безоговорочная победа, но и ошибочно пройти тест — тоже достижение.

Истинные любители картин СССР за 5 секунд определят каждый из 5 шедевров кинематографа СССР, но важнее не количество, а удовольствие. Порой только от 1 фильма настроение взлетает на 5+ баллов.

Те самые 5 вопросов:

1) Этот киношедевр СССР, где сняли море, носит название...

Кадр из фильма

А — Любовь и голуби (1984)

Б — Человек-амфибия (1961)

В — Пираты XX века (1979)

Г — Асса (1987)

Д — Одиночное плавание (1985)

2) Это море из фильма СССР...

Кадр из фильма

А — Десять негритят (1987)

Б — Три плюс два (1963)

В — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)

Г — Приморский бульвар (1988)

Д — Спортлото-82 (1982)

3) Этот кадр моря относится к ленте СССР под названием...

Кадр из фильма

А — Берегите женщин (1981)

Б — Черноморочка (1959)

В — Алые паруса (1961)

Г — Только ты (1972)

Д — Спасатель (1980)

4) Эта морская локация соотносится с киноработой СССР...

Кадр из фильма

А — Случай в квадрате 36-80 (1982)

Б — Акванавты (1980)

В — Ветер "Надежды" (1978)

Г — Полосатый рейс (1961)

Д — В поисках капитана Гранта (1985)

5) Эта лента СССР, где запечатлели море, носит название...

Кадр из фильма

А — У моря, где мы играли (1967)

Б — К Черному морю (1957)

В — Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)

Г —Море нашей надежды (1971)

Д — Бриллиантовая рука (1969)

Те самые 5 ответов:

1. А → "Любовь и голуби";

2. Б → "Три плюс два";

3. В → "Алые паруса"

4. Г → "Полосатый рейс"

5. Д → "Бриллиантовая рука"

В совершенстве прошли все 5 этапов — ставьте себе заслуженную оценку 5!

Если есть 1 ошибка — ставьте себе 5 с минусом!

Если есть более 1 ошибки — пройдите "морской" тест сначала!

Шоу-бизнес в Telegram

3 июня 2025, 12:54
Кадр с Юрием Никулиным из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), Мосфильм
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

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