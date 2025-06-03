Шаляпин загнул баснословную сумму за возвращение в эфир Первого канала

Прохор Шаляпин сделал сенсационное заявление о своей готовности вернуться на экран ток-шоу "Пусть говорят".

В новом выпуске программы "Шортс шоу" он озвучил сумму, за которую готов снова стать частью этого проекта — 50 миллионов рублей. Это заявление вызвало большой интерес у поклонников, поскольку Шаляпин был частым гостем на Первом канале.

По словам артиста, он выработал для себя определенные правила поведения во время съемок. "Прохор, сам себя держи в руках. Не кричи. Веди себя достойно", — так звучит его личный девиз. Он считает, что важно сохранять спокойствие, даже когда окружающие пытаются вызвать бурные эмоции.

Шаляпин подчеркнул, что оскорбления и крики со стороны других участников шоу лишь отражают их собственные проблемы и не должны затрагивать его. Интересно, что в разговоре он вспомнил о трагическом случае, когда одна из участниц шоу ушла из жизни из-за постоянного стресса и громких конфликтов на программе.

Прохор отметил, что предупреждал женщину о возможных последствиях ее поведения, однако, к сожалению, не смог изменить ситуацию. Это событие оставило на нем глубокий след и заставило задуматься о том, как важно контролировать свои эмоции.

"Никому зла не желаю, но орать надо меньше", — добавил он. Шаляпин считает, что ток-шоу должны быть не только местом для обсуждения актуальных тем, но и платформой для конструктивного диалога, где участники могут выражать свои мысли без криков и агрессии.