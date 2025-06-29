Тест: угадайте фильмы из СССР по головокружительной фигуре актрисы в купальнике

Что нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий – история, приметы и традиции

29 июня традиционно отмечают день святого Тихона, который в народе получил название Тихонов день или просто Тихий. Это название связано с тем, что в этот день природа ведет себя особенно спокойно: животные прячутся в своих норах, птицы замирают, а солнце словно движется медленнее.