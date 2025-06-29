Тест: угадайте фильмы из СССР по головокружительной фигуре актрисы в купальнике

Эти стильные предметы летнего гардероба вдохновляют современных дизайнеров и продолжают появляться на пляжах, вызывая ностальгию. Образы актрис той эпохи до сих пор живут в памяти, подчеркивая, как искусство может отражать стиль и дух времени. Давайте попробуем угадать знаковые картины по кадру с головокружительными фигурами актрис.
Вопросы
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Берегите женщин"
Б) "Приморский бульвар"
В) "Спортлото-82"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Не может быть!"
Б) "Бриллиантовая рука"
В) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Человек-амфибия"
Б) "Полосатый рейс"
В) "Три плюс два"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Дама с попугаем"
Б) "Суета сует"
В) "Дамы приглашают кавалеров"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Самая обаятельная и привлекательная"
Б) "Будьте моим мужем"
В) "Карнавал"
Правильные ответы:
1. — Б) "Приморский бульвар"
2. — В) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
3. — А) "Человек-амфибия"
4. — А) "Дама с попугаем"
5. — Б) "Будьте моим мужем"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!