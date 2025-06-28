Прославленная звезда немецкой сцены официально расписалась в России

Имя Симоны Кермес знают поклонники оперной музыки во всем мире. Ее виртуозному голосу – колоратурному сопрано – аплодировали в театре Елисейских полей в Париже, Боннской и Штутгартской опере, театрах Висбадена, Кельна, Дортмунда, Майнца, Кобленца, Копенгагена, в Бруклинской Академии музыки в Нью-Йорке. Сегодня ей кричат "Браво!" в России.

В нашей стране Симона – частый и очень любимый гость. Он приезжала и с сольным концертом в зал "Зарядье", и выступала на нескольких музыкальных фестивалях, которые по всей стране проводит маэстро Юрий Башмет – пела в Ярославле и Сочи. А теперь посетила подмосковный Клин. Именно тут, в музее-заповеднике Петра Ильича Чайковского проходит XI Международный фестиваль искусств. Юрий Башмет, по традиции, собрал на нем все сливки музыки, балета и драматического театра.

Симона Кермес – "королева барокко", как ее называет пресса – представила в Клину потрясающую джазовую программу. Оказалось, что и этим жанром она владеет в совершенстве! А особенно потрясла слушателей арией из оперы Чайковского "Иоланта", которую Симона исполнила на русском.

Но была у этой прославленного звезды немецкой оперной сцены и еще одна миссия. В прошлый свой приезд она передела музею Чайковского свое роскошное концертное платье. А теперь привезла и туфли к нему. Покрытые золотыми стразами, они напоминают туфли Золушки. Теперь они – часть фондов музея. Как рассказал его директор Игорь Корнилов, музей планирует провести выставку "Женские образы в творчестве Чайковского", и переданные Симоной Кермес вещи станут частью экспозиции.

Интересно, что дар этот оформили официально, составив передаточный акт с подробной описью этой обуви на нескольких страницах. Симона расписалась в нескольких местах, подтвердив тем самым, что теперь туфлями владеет клинский музей Чайковского. Акт скрепили гербовой печатью учреждения культуры.

"В наше непростое время я очень надеюсь, что скоро все будут жить в мире, что культура всех нас объединит, и поэтому я – здесь", – не смогла сдержать слез Симона Кермес.