Не стало любимого миллионами писателя и мыслителя – невосполнимая потеря для мировой культуры

Писатель, журналист, публицист, мыслитель – ему было всего 68 лет. Его авторитету доверяли, слог считали безупречным, а многие мысли становились афоризмами.

Среди основных интересов этого талантливого писателя – новые идеи в экономике, финансы, бизнес и культура Британии. Его творчество было удостоено премии Литературной гильдии, многие произведения были признаны "Лучшими книгами месяца" по версии мировых печатных изданий.

Помимо этого, он являлся соучредителем и директором по политике аналитического центра, который сам характеризовал как радикально центристский. Эта организация сделала много для продвижения идей демократии и в свое время именно ей доверили проведение опроса общественного мнения о государственных услугах Казначейство и Кабинет министров.

Дэвид Бойл считается одним из отцом литературно-публицистического субжанра корпоративных биографий. Реальные герои, честный опыт и доверительные интервью – он помогал своим героям произносить слова от сердца, а не формализмы и канцеляризмы от юридического лица. Благодаря его интервью чиновники и банкиры обретали в глазах окружающих человеческие лица.

ГЛАВНЫЕ ТРУДЫ ДЭВИДА БОЙЛА

1. "Тирания чисел";

2. "Сумма нашего недовольства";

3. "Песнь трубадура";

4. "К заходящему солнцу";

5. "Волшебник".

САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ В РОССИИ КНИГА ДЭВИДА БОЙЛА

"Путеводитель по англичанам" имеет множество русскоязычных рецензий и откликов. Герои книги — Альфред Великий и Панч, углекопы и клерки в полосатых костюмах, театральные актеры и призраки, знаменитый Кентерберийский собор, пабы и даже йоркширский пудинг. "Самая та книга, которую надо читать во время путешествия по Англии. Автор взял 100 фактов о Англии, которые, по его мнению, наиболее точно отражают суть англичанина, и написал 100 глав", "Это сборник из коротеньких эссе на самые разнообразные темы – от истории и архитектуры Англии до "Битлз" и "Титаника" – писали читатели из России в откликах на это замечательное произведение.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ДЭВИДА БОЙЛА:

– Пересек пустыню Сахара и исследовал Анды;

– Посетил более шестидесяти государств;

– Знал особенности профессий летчика, изготовителя саркофагов, таксиста, дорожного рабочего, монтажника коммуникационных линий.

Мировая культура осиротела. Но Дэвид Бойл остался с нами – в его книгах. К ним хочется возвращаться снова и снова.