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Мир прощается с культурным деятелем цыганской общины – еще одна потеря

Мир прощается с культурным деятелем цыганской общины – еще одна потеря
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Ушел из жизни выдающийся деятель, чья жизнь была посвящена защите и прославлению культуры цыганской общины. Его наследие продолжает вдохновлять и объединять людей по всему миру.

Европейская культура понесла тяжелую утрату. 27 июня 2025 года в возрасте 72 лет ушел из жизни выдающийся писатель, ученый, активист и политик. Его многогранная деятельность, посвященная истории, идентичности и правам одного из этнических сообществ, оставила глубокий след в культурной и социальной жизни. Он стал символом борьбы за признание и уважение традиций своего народа. А его инициативы и труды изменили восприятие этого сообщества как в стране, так и за ее пределами.

Творческий и академический путь

Драголюб Ацкович родился 23 ноября 1952 года в деревне Осипаоница, близ Смедерево, в тогдашней Народной Республике Сербии. Его стремление к знаниям привело его на философский факультет, где он получил степени в области политологии и этнологии, а затем продолжил обучение в аспирантуре на юридическом факультете. Кульминацией его академической карьеры стала докторская степень по исследованиям цыган в Университете мира Организации Объединенных Наций. Этот фундамент позволил Ацковичу стать одним из ведущих специалистов по истории и культуре цыган в Сербии и за ее пределами.

Писатель и защитник идентичности рома

Творчество Ацковича стало важным вкладом в осмысление истории цыганской общины. Он написал более двадцати книг и сотни статей, посвященных жизни, традициям и вызовам, с которыми сталкиваются представители этого этноса. Его знаковая работа «Цыгане в Белграде» раскрывает многовековую историю присутствия цыган в столице Сербии, начиная с 1328 года. В этой книге Ацкович подчеркивает гармоничное сосуществование сербов и цыган в прошлом и выступает за преодоление современных предрассудков через доступ к образованию. Его тексты, проникнутые глубоким уважением к культуре, находили отклик у широкой аудитории.

Основные темы творчества Ацковича:

  • История цыганской общины.

  • Борьба с дискриминацией.

  • Сохранение культурного наследия цыган.

  • Социальная интеграция и образование.

  • Общественная деятельность: голос цыганской общины.

Ацкович был не только ученым, но и активным общественным деятелем. Он стал членом Ассоциации писателей Сербии в 1997 году, входил в Комиссию по изучению жизни и обычаев цыган при Сербской академии наук и искусств, а также занимал пост заместителя президента Международной цыганской академии искусств и наук с 2011 года. Более двадцати лет он редактировал программы на Радио Белграда, основал музей культуры цыган в Белграде и радиостанцию Khrlo e Romengo.

Среди организаций, в которых активист играл ключевую роль:

  • Югославский ПЕН-клуб

  • Национальный комитет по нематериальному культурному наследию

  • Фонд исследований геноцида Милана Булайича

  • Международная комиссия по установлению истины о Ясеноваце

В 2018 году он курировал выставку «Страдания цыган в Первой мировой войне» в Музее Воеводины, напомнив обществу о трагических страницах истории рома.

Политическая деятельность: борьба за права меньшинств

Ацкович активно участвовал в политической жизни, представляя интересы цыганской общины. С 1981 года он был связан с Всемирным цыганским конгрессом, став его президентом в 2013 году. В этой роли он осуждал нападения на цыган в Европе и выступал за их права на международной арене. В Сербии он основал партию и возглавлял Национальный совет цыган, участвуя в выборах 2014 года.

С 2020 по 2022 год Ацкович был депутатом Народной скупщины Сербии от Сербской прогрессивной партии.

Он занимал следующие посты:

1. Заместитель председателя комитета по правам человека и меньшинств

2. Член комитета по труду и социальной интеграции

3. Член делегации в парламентской ассамблее Франкофонии

4. Участник групп дружбы с Францией, Индией и Россией

Его политическая деятельность была направлена на улучшение положения цыган.

Наследие: мост между прошлым и будущим

Драголюб Ацкович стал символом борьбы за права и признание цыганской общины. Его научные труды, общественные инициативы и политическая деятельность изменили восприятие этого народа в Сербии и за ее пределами. Он был человеком, который не только изучал историю, но и творил ее, отстаивая права тех, чей голос часто оставался неуслышанным.

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