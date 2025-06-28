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Суббота 28 июня

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Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с медвежатами

Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с медвежатами
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Советское кино оставило незабываемый след в сердцах зрителей, и многие фильмы стали настоящей классикой.

Кадры с медвежатами символизируют невинность и искренность, которые так характерны для детского восприятия мира. Вспоминая о таких фильмах, мы погружаемся в атмосферу леса, где происходят удивительные события. Попробуйте угадать фильмы по одному кадру.

Вопросы

1. Из какого фильма СССР этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Варвара-краса, длинная коса"

Б) "Золотые рога"

В) "Веселое волшебство"

2. Из какого фильма СССР этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Мальчик и лось"

Б) "Укрощение огня"

В) "Мишель и Мишутка"

3. Из какого фильма СССР этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Расскажи мне о себе"

Б) "Как мы искали Тишку"

В) "Без этого нельзя"

4. Из какого фильма СССР этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Осенние утренники"

Б) "Пора красных яблок"

В) "Апрельские сны"

5. Из какого фильма СССР этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Горянка"

Б) "Медвежонок"

В) "Разные судьбы"

Правильные ответы:

1. — А) "Варвара-краса, длинная коса"

2. — В) "Мишель и Мишутка"

3. — Б) "Как мы искали Тишку"

4. — В) "Апрельские сны"

5. — Б) "Медвежонок"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

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28 июня 2025, 06:39
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