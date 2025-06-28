Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с медвежатами

Кадры с медвежатами символизируют невинность и искренность, которые так характерны для детского восприятия мира. Вспоминая о таких фильмах, мы погружаемся в атмосферу леса, где происходят удивительные события. Попробуйте угадать фильмы по одному кадру.
Вопросы
1. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Варвара-краса, длинная коса"
Б) "Золотые рога"
В) "Веселое волшебство"
2. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Мальчик и лось"
Б) "Укрощение огня"
В) "Мишель и Мишутка"
3. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Расскажи мне о себе"
Б) "Как мы искали Тишку"
В) "Без этого нельзя"
4. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Осенние утренники"
Б) "Пора красных яблок"
В) "Апрельские сны"
5. Из какого фильма СССР этот кадр?
А) "Горянка"
Б) "Медвежонок"
В) "Разные судьбы"
Правильные ответы:
1. — А) "Варвара-краса, длинная коса"
2. — В) "Мишель и Мишутка"
3. — Б) "Как мы искали Тишку"
4. — В) "Апрельские сны"
5. — Б) "Медвежонок"
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