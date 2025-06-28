Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с медвежатами

Что нельзя делать 28 июня, в день Фита, что не притянуть неприятности в дом

28 июня традиционно отмечается день Фита, который также называют днем Фита и Амоса. В этот день верующие вспоминают 16 святых, среди которых особенно выделяется Иона, митрополит Московский и всея России.