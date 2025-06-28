Тест: угадайте мультфильмы из СССР про насекомых по 1 кадру – кузнечики, мухи и гусенички

Предлагаем вам вспомнить десять знаковых мультфильмов, посвященных насекомым. Кузнечики, мухи и гусенички оживают на экране, рассказывая свои трогательные истории. Проверьте, насколько хорошо вы помните эти классические мультфильмы.
Вопросы
1. Из какого мультфильма этот кадр?
А) "Муха-Цокотуха"
Б) "Тараканище"
В) "Федорино горе"
2. Из какого мультфильма этот кадр?
А) "Краденное солнце"
Б) "Пчела Майя"
В) "Бармалей"
3. Из какого мультфильма этот кадр?
А) "Стрекоза и муравей"
Б) "Осьминожки"
В) "Путешествие муравья"
4. Из какого мультфильма этот кадр?
А) "Приключения кузнечика Кузи"
Б) "Голубой щенок"
В) "В порту"
5. Из какого мультфильма этот кадр?
А) "Чучело-Мячело"
Б) "Гагарин"
В) "Катерок"
Правильные ответы:
1. — А) "Муха-Цокотуха"
2. — Б) "Пчела Майя"
3. — В) "Путешествие муравья"
4. — А) "Приключения кузнечика Кузи"
5. — Б) "Гагарин"
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