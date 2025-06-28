Тест: угадайте мультфильмы из СССР про насекомых по 1 кадру – кузнечики, мухи и гусенички

Тест: найдите ошибки в культовых крылатых фразах из фильмов СССР

Проверим, насколько хорошо вы запомнили детали советских фильмов. Вам предстоит вспомнить не только знаменитые сцены, но и тонкие нюансы диалогов, которые сделали фильмы СССР культовыми.