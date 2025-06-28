Яне Поплавской – 58: вспоминаем, как создавался шедевр советского кино "Про Красную Шапочку"

Сегодня талантливейшая Яна Поплавская отмечает 58-летие. Пспомним, как создавался шедевр, который принес актрисе всенародную славу.

Как пришла идея снять фильм "Про Красную Шапочку"

Идея снять "Красную Шапочку" пришла к Нечаеву совершенно спонтанно. Режиссер вспоминал, что в день сдачи "Буратино", когда приближался Новый год, директор творческого объединения "Экран", Виктор Хессин, поинтересовался, что будет следующим проектом. Нечаев, не раздумывая, произнес: "Красная Шапочка"!.

Первоначальный вариант сценария под рабочим названием "Нам не страшен серый волк" значительно отличался от финальной версии. В одном из вариантов Красная Шапочка должна была спастись самостоятельно, ослепив Волка солнечными зайчиками. Бабушка же представлялась как современная дама в мини-юбке — образ, который вряд ли подошел бы Рине Зеленой, исполнившей эту роль в свои 75 лет.

Что принесла роль Красной Шапочки Яне Поплавской

Роль Красной Шапочки принесла феноменальной Яне Поплавской всесоюзную популярность. Поиск главной героини оказался непростым — первоначально планировалось, что роль исполнит Татьяна Проценко. Однако девочка попала в больницу после несчастного случая и не смогла участвовать в съемках. Среди претенденток на роль были еще три девочки: Анжелика Ковалева, Кристина Орлова и Лена Маслова. Яна Поплавская уже имела опыт работы в кино.

Когда Яна была выбрана на роль Красной Шапочки, решение долго обсуждалось руководством студии. Многие сомневались в ее соответствии образу героини. Тем не менее режиссер Нечаев настоял на своем выборе.

После выхода фильма Яна завоевала сердца зрителей — особенно мальчиков, которые начали писать ей письма. В киноредакцию приходили мешками послания с адресом: "Москва, ТВ, Яне Поплавской". За свою роль Яна была удостоена Государственной премии СССР за лучшую детскую роль, став одной из самых юных обладательниц этой награды.

Успех Красной Шапочки позволил Поплавской получить роли в этих фильмах:

1. "Фантазии Веснухина"

2. "Примите телеграмму в долг"

3. "Суета сует"

4. "Переходный возраст"

5. "Васса"

6. "Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа"

7. "Узник замка Иф"

8. "Прямая трансляция"

9. "У-рок-опера-2" (спецвыпуск телепередачи "С утра пораньше")

10. "Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя"

Чем занимается Яна Поплавская в наши дни

В более поздние годы Поплавская начала активно заниматься общественной деятельностью, вести передачи на телевидении и радио, преподавать на факультете журналистики МГУ. Это говорит о ее разносторонних интересах и активности, но не подтверждает ее статус выдающейся актрисы. Безусловно, популярность Яны Поплавской в первую очередь связана с ролью Красной Шапочки, но активность и различные таланты российской актрисы трудно переоценить.