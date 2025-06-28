Яне Поплавской – 58: вспоминаем, как создавался шедевр советского кино "Про Красную Шапочку"

Ушел из жизни Шифрин Тесты Гузеева угодила в скандал с крупной аферой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечестваНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мираНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечестваУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утратаВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Лента новостей

Суббота 28 июня

13:11Яне Поплавской – 58: вспоминаем, как создавался шедевр советского кино "Про Красную Шапочку" 10:31Тест: найдите ошибки в культовых крылатых фразах из фильмов СССР 06:39Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с медвежатами 03:27Омар Хайям объяснил, почему нужно сдерживать влечение – сегодня эти слова актуальны как никогда 00:14Что нельзя делать 28 июня, в день Фита, что не притянуть неприятности в дом 17:56Внезапный уход яркой звезды "Твин Пикса" стал ударом для всех – мир потерял музу Дэвида Линча 16:10Не стало легендарного композитора и музыканта – еще одна потеря для человечества 15:57Узнать о судьбе исторических зданий в годы войны поможет проект Мосгорнаследия к 80-летию Победы 15:39В Москве открылась 291 обновленная поликлиника 15:27Что скрыто на кадре? ТЕСТ по фильму "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" 15:21В Москве отремонтировали пять домов с кинотеатрами 15:01Новая конечная станция для электробусов открылась в районе Солнцево 14:59Страна оплакивает легендарного поэта 90-х – уход творца стал огромной потерей для всех 14:28Историческое помещение возле метро Кропоткинская отремонтировано силами инвестора 14:00Усадьбу Виноградово на северо-востоке Москвы приведут в порядок в этом году 13:02Номинанта на "Оскар" Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию 12:28Игорь Крутой рассекретил подробности переехавшей из Сочи в Казань "Новой волны" 12:18Москвичей познакомят с культурой Индии на открытом фестивале 12:01Тест: угадайте фильмы из СССР об ушлых антикварах по 1 кадру 10:49Не стало выдающегося деятеля культуры – коллеги и ученики оплакивают наставницу 10:05Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда 08:52Огромная потеря для культуры: ушел из жизни Шифрин 06:42Выдающегося режиссера не стало в его день рождения – еще одна потеря для общества 03:10Еще Омар Хайям поведал о том, что строго запрещено говорить другим – его выводы вам пригодятся 00:36Что нельзя делать 27 июня, в Елисей Гречкосей, чтобы не притянуть неудачу 18:09Не стало выдающегося российского режиссера – еще одна огромная потеря для ценителей кино 18:01Еще Омар Хайям объяснил опасность чувства жалости к себе – обязательно запомните это 16:41ТЕСТ: угадайте культовую советскую киноленту по страстному поцелую героев 15:49Обманула время: 47-летняя Федорова перестала скрывать секрет своей вечной молодости 15:47Москвичей и туристов приглашают на роллер-шоу "Дневник памяти" на Болотной площади 14:44"Новых адресов счастья" в Москве стало больше 14:33Что ранит чувства быстрее измены – Омар Хайям дал точный ответ 14:25В Москве открылась новая постоянная галерея проекта "Искусство в метро" 13:57Концерты, экскурсии, танцевальные марафоны: в Москве стартовали мероприятия ко Дню молодежи 13:30Общеобразовательные школы Москвы украсят архитектурно-художественной подсветкой 13:17Боярского срочно увезли в больницу из-за проблем с сердцем 12:22На строящейся станции метро "Академическая" начался монтаж панно в честь 300-летия РАН 12:20Остались без денег и домов: Гузеева угодила в скандал с крупной аферой 12:04Для съемок сериала о любви Маяковского и Лили Брик в кинопарке "Москино" проложили трамвайные пути 11:32В жилом фонде Москвы проходит плановая замена лифтов 11:29"Ревности нет": Денис Клявер раскрыл главный секрет своего третьего брака 10:58ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре 10:51Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех 10:10Школа-интернат для слепых в Москве получила новый спорткомплекс для реабилитации воспитанников 09:37Признаки артроза у москвичей помогает выявить ИИ 06:28Тест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками 03:14Не стало выдающегося деятеля спорта – вклад этого гения сложно переоценить 00:17Еще мыслитель Омар Хайям четко назвал 3 черты идеальной женщины – запомните эти качества 18:19ТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман" 17:50Выдающийся музыкант ушел из жизни после инсульта – еще одна потеря для человечества
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Яне Поплавской – 58: вспоминаем, как создавался шедевр советского кино "Про Красную Шапочку"

Яне Поплавской – 58: вспоминаем, как создавался шедевр советского кино "Про Красную Шапочку"
137

Сегодня талантливейшая Яна Поплавская отмечает 58-летие. Пспомним, как создавался шедевр, который принес актрисе всенародную славу.

Как пришла идея снять фильм "Про Красную Шапочку"

Идея снять "Красную Шапочку" пришла к Нечаеву совершенно спонтанно. Режиссер вспоминал, что в день сдачи "Буратино", когда приближался Новый год, директор творческого объединения "Экран", Виктор Хессин, поинтересовался, что будет следующим проектом. Нечаев, не раздумывая, произнес: "Красная Шапочка"!.

Первоначальный вариант сценария под рабочим названием "Нам не страшен серый волк" значительно отличался от финальной версии. В одном из вариантов Красная Шапочка должна была спастись самостоятельно, ослепив Волка солнечными зайчиками. Бабушка же представлялась как современная дама в мини-юбке — образ, который вряд ли подошел бы Рине Зеленой, исполнившей эту роль в свои 75 лет.

Что принесла роль Красной Шапочки Яне Поплавской

Роль Красной Шапочки принесла феноменальной Яне Поплавской всесоюзную популярность. Поиск главной героини оказался непростым — первоначально планировалось, что роль исполнит Татьяна Проценко. Однако девочка попала в больницу после несчастного случая и не смогла участвовать в съемках. Среди претенденток на роль были еще три девочки: Анжелика Ковалева, Кристина Орлова и Лена Маслова. Яна Поплавская уже имела опыт работы в кино.

Когда Яна была выбрана на роль Красной Шапочки, решение долго обсуждалось руководством студии. Многие сомневались в ее соответствии образу героини. Тем не менее режиссер Нечаев настоял на своем выборе.

После выхода фильма Яна завоевала сердца зрителей — особенно мальчиков, которые начали писать ей письма. В киноредакцию приходили мешками послания с адресом: "Москва, ТВ, Яне Поплавской". За свою роль Яна была удостоена Государственной премии СССР за лучшую детскую роль, став одной из самых юных обладательниц этой награды.

Успех Красной Шапочки позволил Поплавской получить роли в этих фильмах:

1. "Фантазии Веснухина"

2. "Примите телеграмму в долг"

3. "Суета сует"

4. "Переходный возраст"

5. "Васса"

6. "Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа"

7. "Узник замка Иф"

8. "Прямая трансляция"

9. "У-рок-опера-2" (спецвыпуск телепередачи "С утра пораньше")

10. "Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя"

Чем занимается Яна Поплавская в наши дни

В более поздние годы Поплавская начала активно заниматься общественной деятельностью, вести передачи на телевидении и радио, преподавать на факультете журналистики МГУ. Это говорит о ее разносторонних интересах и активности, но не подтверждает ее статус выдающейся актрисы. Безусловно, популярность Яны Поплавской в первую очередь связана с ролью Красной Шапочки, но активность и различные таланты российской актрисы трудно переоценить.

Шоу-бизнес в Telegram

28 июня 2025, 13:11
Кадр из фильма "Про Красную Шапочку" (1977)
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Поплавская откровенно рассказала о трудных испытаниях в браке с Яковлевым

"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите

Тест: найдите ошибки в культовых крылатых фразах из фильмов СССР

Тест: найдите ошибки в культовых крылатых фразах из фильмов СССР
Проверим, насколько хорошо вы запомнили детали советских фильмов. Вам предстоит вспомнить не только знаменитые сцены, но и тонкие нюансы диалогов, которые сделали фильмы СССР культовыми.

Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с медвежатами

Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с медвежатами
Советское кино оставило незабываемый след в сердцах зрителей, и многие фильмы стали настоящей классикой. Кадры с медвежатами символизируют невинность и искренность, которые так характерны для детского восприятия мира.

Что нельзя делать 28 июня, в день Фита, что не притянуть неприятности в дом

Что нельзя делать 28 июня, в день Фита, что не притянуть неприятности в дом
28 июня традиционно отмечается день Фита, который также называют днем Фита и Амоса. В этот день верующие вспоминают 16 святых, среди которых особенно выделяется Иона, митрополит Московский и всея России.

Внезапный уход яркой звезды "Твин Пикса" стал ударом для всех – мир потерял музу Дэвида Линча

Внезапный уход яркой звезды "Твин Пикса" стал ударом для всех – мир потерял музу Дэвида Линча
Стало известно о трагическом событии, которое потрясло весь мир. Ушла из жизни талантливая 57-летняя актриса и певица Ребекка Дель Рио. О печальном известии сообщил племянник Дэн Коронадо, который выразил свою скорбь в социальных сетях.

Не стало легендарного композитора и музыканта – еще одна потеря для человечества

Не стало легендарного композитора и музыканта – еще одна потеря для человечества
Стало известно об уходе музыкального деятеля, который написал музыку для самых известных фильмов и телесериалов. Уход этого деятеля искусства и души компании стал невозвратной потерей для всего человечества. Объявлено об уходе легендарного композитора, который создавал музыкальные и песенные произведения.

Выбор читателей

27/06ПтнНе стало легендарного композитора и музыканта – еще одна потеря для человечества 27/06ПтнСтрана оплакивает легендарного поэта 90-х – уход творца стал огромной потерей для всех 27/06ПтнОгромная потеря для культуры: ушел из жизни Шифрин 26/06ЧтвНе стало выдающегося российского режиссера – еще одна огромная потеря для ценителей кино 27/06ПтнКрутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда 26/06ЧтвОбманула время: 47-летняя Федорова перестала скрывать секрет своей вечной молодости