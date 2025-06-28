Что нельзя делать 28 июня, в день Фита, что не притянуть неприятности в дом

28 июня традиционно отмечается день Фита, который также называют днем Фита и Амоса.

В этот день верующие вспоминают 16 святых, среди которых особенно выделяется Иона, митрополит Московский и всея России. Он известен своим даром прозорливости и чудотворениями, а его мощи покоятся в Успенском соборе Московского Кремля. Также в этот день вспоминают ветхозаветного пророка Амоса и мученика Фита, пострадавшего за свою веру во времена гонений на христиан при Диоклетиане.

Традиции 28 июня

Согласно народным традициям, 28 июня знаменует собой особый период в природе: считается, что с этого момента певчие птицы перестают петь, а дни начинают убывать. Верующие молятся мученику Фиту о защите скота от болезней и о хорошем урожае. В этот день рекомендуется делиться остатками пищи с животными и птицами, так как выбрасывание еды может привести к нехватке средств и трудностям в будущем.

Что приветствуется в день Фита

В день Фита важно проявлять щедрость и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Считается, что добрые дела вернутся к вам втрое. Женщины обычно занимаются домашними делами и уборкой, а мужчины — вопросами ремонта и хозяйства. Эти дела лучше выполнять в тишине, чтобы избежать отвлечений.

Что запрещается делать 28 июня

Существует ряд предостережений на этот день. Не рекомендуется устраивать шумные празднования или громко смеяться, так как это может привести к череде неудач и неприятностям в доме. Лучше провести день в спокойствии и тишине, избегая конфликтов и недовольств. Даже повышение голоса может стать причиной затяжных ссор.

Важно помнить, что 28 июня не следует отправляться в лес или к водоемам в одиночку, а также посещать незнакомые места — это может быть небезопасно. Если нужно выйти куда-то, лучше взять с собой компанию.

Кроме того, в этот день уже не стоит сеять хлеб и высаживать другие культуры, так как они не успеют вызреть до холодов. Важно обратить внимание на приметы погоды. Если в день Фита пошел дождь, это считается неблагоприятным для урожая. Обильная роса предвещает плодородный год, а появление тумана вечером сигнализирует о скором дожде.

Громкое стрекотание кузнечиков также может предсказывать продолжительные дожди. Беспокойство домашних животных указывает на изменения погоды, а перистые облака на небе предвещают пасмурную и влажную погоду в ближайшие дни. Жёлтый закат 28 июня служит предупреждением о возможном ухудшении погоды с сильными ливнями и грозами.