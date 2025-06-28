Тест: найдите ошибки в культовых крылатых фразах из фильмов СССР

Проверим, насколько хорошо вы запомнили детали советских фильмов.

Вам предстоит вспомнить не только знаменитые сцены, но и тонкие нюансы диалогов, которые сделали фильмы СССР культовыми. Каждый вопрос теста погрузит вас в атмосферу любимых картин, пробуждая воспоминания о ярких моментах.

Вопросы

1. "В моем доме попрошу не выражаться!" — ошибочная цитата из "Кавказской пленницы". А как было в оригинале?

А) "В моем доме не выражаться!"

Б) "В моем доме попрошу без выражений!"

В) "В моем доме лучше так не выражаться!"

2. "Ну ты, это, заходи, если что", — все привыкли говорить так. А как было в мультике "Жил-был пес"?

А) "Спасибо. Ты заходи, если что"

Б) "Давай, заходи как-нибудь"

В) "Ты заходи в случае чего"

3. "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Казалось, так было всегда. Но в клубе "Картонажник", где Остап Бендер демонстрировал мастерство игры в шахматы, фраза звучала иначе. Как было в фильме "12 стульев"?

А) "Спасение утопающих – за самими утопающими"

Б) "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих"

В) "Спасение утопающих — последнее дело"

4. Что было не так с туфлей?

А) "Мое, спасибо"

Б) "Ой, моя же, спасибо"

В) "Упс, моя, спасибо"

5. "Ну и рожа у тебя, Шарапов". Где тут ошибка?

А) "Ну и видок у тебя, Володя, что за рожа!"

Б) "Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!"

В) "Ну и видок у тебя, Володя!"

Правильные ответы:

1. — А) "В моем доме не выражаться!"

2. — А) "Спасибо. Ты заходи, если что"

3. — Б) "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих"

4. — А) "Мое, спасибо"

5. — Б) "Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!



