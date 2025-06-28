Тест: найдите ошибки в культовых крылатых фразах из фильмов СССР

Вам предстоит вспомнить не только знаменитые сцены, но и тонкие нюансы диалогов, которые сделали фильмы СССР культовыми. Каждый вопрос теста погрузит вас в атмосферу любимых картин, пробуждая воспоминания о ярких моментах.
Вопросы
1. "В моем доме попрошу не выражаться!" — ошибочная цитата из "Кавказской пленницы". А как было в оригинале?
А) "В моем доме не выражаться!"
Б) "В моем доме попрошу без выражений!"
В) "В моем доме лучше так не выражаться!"
2. "Ну ты, это, заходи, если что", — все привыкли говорить так. А как было в мультике "Жил-был пес"?
А) "Спасибо. Ты заходи, если что"
Б) "Давай, заходи как-нибудь"
В) "Ты заходи в случае чего"
3. "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Казалось, так было всегда. Но в клубе "Картонажник", где Остап Бендер демонстрировал мастерство игры в шахматы, фраза звучала иначе. Как было в фильме "12 стульев"?
А) "Спасение утопающих – за самими утопающими"
Б) "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих"
В) "Спасение утопающих — последнее дело"
4. Что было не так с туфлей?
А) "Мое, спасибо"
Б) "Ой, моя же, спасибо"
В) "Упс, моя, спасибо"
5. "Ну и рожа у тебя, Шарапов". Где тут ошибка?
А) "Ну и видок у тебя, Володя, что за рожа!"
Б) "Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!"
В) "Ну и видок у тебя, Володя!"
Правильные ответы:
1. — А) "В моем доме не выражаться!"
2. — А) "Спасибо. Ты заходи, если что"
3. — Б) "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих"
4. — А) "Мое, спасибо"
5. — Б) "Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
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