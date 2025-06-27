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Пятница 27 июня

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Внезапный уход яркой звезды "Твин Пикса" стал ударом для всех – мир потерял музу Дэвида Линча

Внезапный уход яркой звезды "Твин Пикса" стал ударом для всех – мир потерял музу Дэвида Линча
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Стало известно о трагическом событии, которое потрясло весь мир. Ушла из жизни талантливая 57-летняя актриса и певица Ребекка Дель Рио.

О печальном известии сообщил племянник Дэн Коронадо, который выразил свою скорбь в социальных сетях. Он отметил, что только недавно виделся с тетей на День отца и был благодарен за возможность услышать ее непревзойденное пение, которое он тайно записал.

Эта новость всколыхнула сердца многих поклонников, ведь Ребекка оставила огромный след в мире искусства. За несколько дней до трагического события Дель Рио выступила на благотворительном показе фильма "Малхолланд Драйв", что несомненно говорит о ее активной жизненной позиции и большом добром сердце.

Жизненный путь актрисы

Ребекка Дель Рио родилась 10 июля 1967 года в Чула-Виста, штат Калифорния. Ее карьера началась в Сан-Диего, а затем она переехала в Лос-Анджелес, где её талант быстро стал замечен. В 1986 году она стала матерью, но, к сожалению, её сын Филипп С. ДеМарс ушёл из жизни в возрасте 23 лет. Эта утрата оставила глубокий след в жизни актрисы.

Знакомство с Дэвидом Линчем

Значимую роль в карьере Ребекки сыграла встреча с культовым режиссером Дэвидом Линчем. Он услышал ее исполнение песни "Llorando" и пригласил ее участвовать в своем фильме "Малхолланд Драйв", где она выступила в клубе. Линч позже говорил о том, что это было «счастливое стечение обстоятельств», которое открыло новые горизонты для актрисы.

Дель Рио также снялась в сериале "Твин Пикс: Возвращение" и других проектах, таких как «Кролики» и «Сказки юга». Её работа была высоко оценена как зрителями, так и критиками.

Самые яркие роли Ребекки Дель Рио:

1. "Кролики"

2. "Сказки юга"

3. "Операция "Андроид"

4. "Твин Пикс"

5. "Учитель"

6. "Темные закоулки"

К сожалению, не так давно мир потерял и самого Дэвида Линча. Режиссер неоднократно предупреждал о том, как важно заботиться о своем здоровье, чтобы избежать его судьбы.

Уход Ребекки Дель Рио стала еще одной печальной страницей в истории киноиндустрии за короткое время. Ее талант и уникальный голос навсегда останутся в сердцах тех, кто ценит искусство. Ребекка оставила яркий след в мире искусства, и ее наследие будет жить дальше через ее уникальное творчество.

Шоу-бизнес в Telegram

27 июня 2025, 17:56
Фото: Freepik
Variety✓ Надежный источник

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