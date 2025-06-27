Не стало легендарного композитора и музыканта – еще одна потеря для человечества

Объявлено об уходе легендарного композитора, который создавал музыкальные и песенные произведения. За свою творческую карьеру Лало написал более 100 саундтреков к фильмам и сериалам.
Музыкальный талант отметил день рождения 21 июня, ему исполнилось 93 года. Но, к сожалению, через 5 дней, 26 июня 2025 года Лало Шифрин закончил жизненный путь в больнице Лос-Анджелеса в США от осложнений пневмонии.
Самые громкие музыкальные композиции ушедшего Лало Шифрина:
Шифрин работал в разных жанрах — от джаза до симфонической музыки, но всемирную славу ему принесли работы для кино и телевидения:
- «Миссия невыполнима» (1966) — его тема в необычном размере 5/4 стала визитной карточкой франшизы и одной из самых узнаваемых мелодий в истории.
- «Хладнокровный Люк» (1967) и «Грязный Гарри» (1971) — саундтреки, которые вошли в золотой фонд кинематографа.
- «Выход дракона» (1973) — культовый саундтрек к фильму с Брюсом Ли.
Легенда, который написал историю
Лало Шифрин родился 21 июня 1932 года в Буэнос-Айресе в семье скрипача филармонического оркестра. С детства погруженный в классическую музыку, он вскоре открыл для себя джаз, который стал его страстью на всю жизнь. После обучения в Парижской консерватории у легендарного Оливье Мессиана Шифрин вернулся в Аргентину, где его талант заметил Диззи Гиллеспи. Это знакомство перевернуло его жизнь: в 1958 году Шифрин переехал в США, где начал свою блистательную карьеру.
Он также написал музыку для финального выступления «Трех теноров» на Чемпионате мира по футболу 1990 года, которое стало одним из самых продаваемых классических альбомов в истории.
Признание и наследие
За свою карьеру Шифрин получил четыре «Грэмми», шесть номинаций на «Оскар» и в 2018 году был удостоен почетной премии Академии за вклад в киномузыку. Вручая награду, Клинт Иствуд назвал его «настоящим человеком эпохи Возрождения».
«В музыке нет правил, — говорил Шифрин. — Каждый фильм диктует, какой должна быть его музыка».
Полный список фильмов к которым написал музыку великий Lalo Schifrin:
- Dark Intruder (1965)
- Cool Hand Luke – Хладнокровный Люк (1967, номинация на премию Оскар)
- Bullitt – Буллит (1968)
- The Fox – Лиса (1967, номинация на премию Оскар, номинация на премию Грэмми)
- Where Angels Go, Trouble Follows (1968)
- Che! (1969)
- Kelly's Heroes (1970)
- Dirty Harry – Грязный Гарри (1971)
- The Beguiled (1971)
- THX 1138 (1971)
- Joe Kidd (1972)
- Enter the Dragon (1973)
- Magnum Force (1973)
- The Eagle Has Landed (1976)
- Voyage of the Damned (1976)
- Rollercoaster
- The Amityville Horror (1979)
- The Competition (1980)
- Amityville II: The Possession (1982)
- Sudden Impact (1983)
- The Sting II (1983)
- Black Moon Rising (1986)
- Rush Hour (1998)
- Tango (1998)
- Rush Hour 2 (2001)
- Bringing Down the House (2003)
- After the Sunset (2004)
- Rush Hour 3 (2007)