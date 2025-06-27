Не стало легендарного композитора и музыканта – еще одна потеря для человечества

Стало известно об уходе музыкального деятеля, который написал музыку для самых известных фильмов и телесериалов. Уход этого деятеля искусства и души компании стал невозвратной потерей для всего человечества.

Объявлено об уходе легендарного композитора, который создавал музыкальные и песенные произведения. За свою творческую карьеру Лало написал более 100 саундтреков к фильмам и сериалам.

Музыкальный талант отметил день рождения 21 июня, ему исполнилось 93 года. Но, к сожалению, через 5 дней, 26 июня 2025 года Лало Шифрин закончил жизненный путь в больнице Лос-Анджелеса в США от осложнений пневмонии.

Самые громкие музыкальные композиции ушедшего Лало Шифрина:

Шифрин работал в разных жанрах — от джаза до симфонической музыки, но всемирную славу ему принесли работы для кино и телевидения:

«Миссия невыполнима» (1966) — его тема в необычном размере 5/4 стала визитной карточкой франшизы и одной из самых узнаваемых мелодий в истории.

«Хладнокровный Люк» (1967) и «Грязный Гарри» (1971) — саундтреки, которые вошли в золотой фонд кинематографа.

«Выход дракона» (1973) — культовый саундтрек к фильму с Брюсом Ли.

Легенда, который написал историю

Лало Шифрин родился 21 июня 1932 года в Буэнос-Айресе в семье скрипача филармонического оркестра. С детства погруженный в классическую музыку, он вскоре открыл для себя джаз, который стал его страстью на всю жизнь. После обучения в Парижской консерватории у легендарного Оливье Мессиана Шифрин вернулся в Аргентину, где его талант заметил Диззи Гиллеспи. Это знакомство перевернуло его жизнь: в 1958 году Шифрин переехал в США, где начал свою блистательную карьеру.

Он также написал музыку для финального выступления «Трех теноров» на Чемпионате мира по футболу 1990 года, которое стало одним из самых продаваемых классических альбомов в истории.

Признание и наследие

За свою карьеру Шифрин получил четыре «Грэмми», шесть номинаций на «Оскар» и в 2018 году был удостоен почетной премии Академии за вклад в киномузыку. Вручая награду, Клинт Иствуд назвал его «настоящим человеком эпохи Возрождения».

«В музыке нет правил, — говорил Шифрин. — Каждый фильм диктует, какой должна быть его музыка».

Полный список фильмов к которым написал музыку великий Lalo Schifrin: