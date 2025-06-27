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Пятница 27 июня

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Не стало легендарного композитора и музыканта – еще одна потеря для человечества

Не стало легендарного композитора и музыканта – еще одна потеря для человечества
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Стало известно об уходе музыкального деятеля, который написал музыку для самых известных фильмов и телесериалов. Уход этого деятеля искусства и души компании стал невозвратной потерей для всего человечества.

Объявлено об уходе легендарного композитора, который создавал музыкальные и песенные произведения. За свою творческую карьеру Лало написал более 100 саундтреков к фильмам и сериалам.

Музыкальный талант отметил день рождения 21 июня, ему исполнилось 93 года. Но, к сожалению, через 5 дней, 26 июня 2025 года Лало Шифрин закончил жизненный путь в больнице Лос-Анджелеса в США от осложнений пневмонии.

Самые громкие музыкальные композиции ушедшего Лало Шифрина:

Шифрин работал в разных жанрах — от джаза до симфонической музыки, но всемирную славу ему принесли работы для кино и телевидения:

  • «Миссия невыполнима» (1966) — его тема в необычном размере 5/4 стала визитной карточкой франшизы и одной из самых узнаваемых мелодий в истории.
  • «Хладнокровный Люк» (1967) и «Грязный Гарри» (1971) — саундтреки, которые вошли в золотой фонд кинематографа.
  • «Выход дракона» (1973) — культовый саундтрек к фильму с Брюсом Ли.

Легенда, который написал историю

Лало Шифрин родился 21 июня 1932 года в Буэнос-Айресе в семье скрипача филармонического оркестра. С детства погруженный в классическую музыку, он вскоре открыл для себя джаз, который стал его страстью на всю жизнь. После обучения в Парижской консерватории у легендарного Оливье Мессиана Шифрин вернулся в Аргентину, где его талант заметил Диззи Гиллеспи. Это знакомство перевернуло его жизнь: в 1958 году Шифрин переехал в США, где начал свою блистательную карьеру.

Он также написал музыку для финального выступления «Трех теноров» на Чемпионате мира по футболу 1990 года, которое стало одним из самых продаваемых классических альбомов в истории.

Признание и наследие

За свою карьеру Шифрин получил четыре «Грэмми», шесть номинаций на «Оскар» и в 2018 году был удостоен почетной премии Академии за вклад в киномузыку. Вручая награду, Клинт Иствуд назвал его «настоящим человеком эпохи Возрождения».

«В музыке нет правил, — говорил Шифрин. — Каждый фильм диктует, какой должна быть его музыка».

Полный список фильмов к которым написал музыку великий Lalo Schifrin:

  1. Dark Intruder (1965)
  2. Cool Hand Luke – Хладнокровный Люк (1967, номинация на премию Оскар)
  3. Bullitt – Буллит (1968)
  4. The Fox – Лиса (1967, номинация на премию Оскар, номинация на премию Грэмми)
  5. Where Angels Go, Trouble Follows (1968)
  6. Che! (1969)
  7. Kelly's Heroes (1970)
  8. Dirty Harry – Грязный Гарри (1971)
  9. The Beguiled (1971)
  10. THX 1138 (1971)
  11. Joe Kidd (1972)
  12. Enter the Dragon (1973)
  13. Magnum Force (1973)
  14. The Eagle Has Landed (1976)
  15. Voyage of the Damned (1976)
  16. Rollercoaster
  17. The Amityville Horror (1979)
  18. The Competition (1980)
  19. Amityville II: The Possession (1982)
  20. Sudden Impact (1983)
  21. The Sting II (1983)
  22. Black Moon Rising (1986)
  23. Rush Hour (1998)
  24. Tango (1998)
  25. Rush Hour 2 (2001)
  26. Bringing Down the House (2003)
  27. After the Sunset (2004)
  28. Rush Hour 3 (2007)

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