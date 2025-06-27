Что скрыто на кадре? ТЕСТ по фильму "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Погрузитесь в мир советской классики с нашим тестом по фильму "Кавказская пленница"! Мы покажем вам кадры из фильма, а ваша задача – угадать, что мы на них скрыли. Проверьте свою память и знание любимой комедии Леонида Гайдая.

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" — советская комедия, снятая Леонидом Гайдаем в 1967 году. Режиссер создал эту ироничную, легкую, смешную ленту на студии "Мосфильм", и она быстро стала одной из самых популярных советских комедий того времени. В главных ролях снимались: Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Владимир Этуш и другие талантливые артисты огромной страны – Советского Союза.

Фильм рассказывает о забавных и курьезных приключениях студента Шурика на Кавказе, где он пытается помочь красавице Надежде избежать нежелательного свидания с местным хапугой. Эта комедия отличается легким юмором, ироничной подачей, смешными персонажами и запоминающимися сценами, которые до сих пор цитируют и пересматривают.

"Кавказская пленница" – один из столпов российского кино, основа традиционных семейных праздников, образец иронии и сатиры. Он стал культурным феноменом, оказав влияние на поколения зрителей и вошел в золотой фонд российского кино.

Давайте же вместе окунемся в любимую всеми комедию с помощью этого теста!

1. Какое животное идет позади героев в этом кадре?

А) Собака

Б) Осел

В) Кошка

2. Какой предмет скрывается за овалом?

А) Вентилятор

Б) Ваза

В) Графин

3. Кого мы скрыли квадратом?

А) Суслика

Б) Лисицу

В) Утку с утятами

4. А кто же прячется здесь на кадре?

А) Ворон

Б) Никого нет

В) Ласточка

5. Какое государство мы скрыли в номерах автомобиля на кадре?

А) СССР

Б) ЮАР

В) США

6. Какую же надпись мы скрыли?

А) Успокоительное

Б) Жаропонижающее

В) Снотворное

Тест пройден, самое время проверить себя!

ОТВЕТЫ:

1. Б) Осел

2. А) Вентилятор

3. В) Утку с утятами

4. А) Ворон

5. Б) ЮАР

6. В) Снотворное

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