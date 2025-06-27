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Пятница 27 июня

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Номинанта на "Оскар" Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию

Номинанта на "Оскар" Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию
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Имя актера оказалось в списке из 534 значимых деятелей кино.

Российский актер Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук. Это является прорывным шагом в его карьере и открывает новые горизонты в международной индустрии кино.

Имя артиста было включено в список из 534 актуальных деятелей кино, приглашенных присоединиться к Академии, которая ежегодно вручает престижные награды "Оскар". Это событие не только подчеркивает растущую популярность Борисова на международной арене, но и предоставляет ему возможность участвовать в голосовании за главные кинематографические достижения, отмечает женский журнал Клео.ру.

Самые значимые достижения в карьере Юры Борисова

Юра Борисов уже зарекомендовал себя в мировом кинематографе благодаря своей роли в фильме Шона Бейкера "Анора", за которую он получил номинации на "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус".

Хотя статуэтка в итоге не досталась ему, эта работа стала важным этапом в его карьере, привлекла внимание к его таланту и открыла двери для новых возможностей. Его участие в значимых проектах подчеркивает актуальность российских актеров на международной сцене, где все больше акцентируется внимание на культурном разнообразии.

Какие возможности открывает для Борисова членство в Американской академии кинематографических искусств и наук

Приглашение в Американскую академию закрепляет позиции Борисова в Голливуде, особенно на фоне его недавнего контракта с United Talent Agency (UTA) — одним из крупнейших агентств, представляющих интересы звезд первой величины. Это сотрудничество может значительно расширить его возможности и помочь ему получить более заметные роли в крупных проектах. Кроме того, Юра Борисов стал одним из самых популярных актеров на платформе "Кинопоиск", обогнав таких звезд, как Джейсон Стэйтем и Иван Янковский.

Запланированные проекты с участием Юры Борисова:

1. "Хроники русской революции"

2. "Ничего особенного"

3. "Ваня"

4. "Битва моторов"

5. "Девятая планета".

6. "Кончится лето"

7. "Как я не снял "Преступление и наказание"

В целом будущее актера выглядит многообещающим. Помимо прочего, в ближайших планах у него съемки в фильме "Dennis", где он исполнит роль русского поэта, а также участие в картине "Artificial" от известного режиссера Луки Гуаданьино. Этот проект обещает быть необычным и инновационным, так как расскажет историю о создателях OpenAI. У

Шоу-бизнес в Telegram

27 июня 2025, 13:02
Юра Борисов. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталях"
Клео.ру✓ Надежный источник

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