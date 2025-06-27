Игорь Крутой рассекретил подробности переехавшей из Сочи в Казань "Новой волны"

С 21 по 26 августа в Казани пройдет конкурс молодых исполнителей "Новая волна 2025". С его организатором, председателем жюри, композитором Игорем Крутым встретился корреспондент "Дни.ру".

"Новая волна" меняет прописку уже в третий раз. Изначально она проходила в Юрмале, потом, когда Латвия начала себя вести не очень дружески по отношению к России и русским артистам, переехала в Сочи, а теперь же будет открывать таланты в Казани.

"Пока мы едем туда на год, а дальше посмотрим, – говорит Игорь Крутой. – Площадка для нас новая, но особых сложностей с организацией нет – не больше, ни меньше, чем обычно".

"Новая волна" в Казани будет проходить в New Wave Hall – на построенной специально к этому событию открытой сцене. В афише – имена полсотни топовых исполнителей. "Песня года" и "Новая волна" – это единственные события в стране такого масштаба и с таким количеством звезд. Заслуга в этом – Игоря Крутого, который имеет в шоу-бизнесе безусловный авторитет, вес и уважение.

"Помимо молодых артистов, в Казань приедут и звезды первой величины, – рассказал композитор. – Кого-то я хочу пока оставить в секрете (по слухам, это Валерий Леонтьев, который официально эстрадную карьеру завершил – Прим. ред.), но могу пообещать, что будут точно Ирина Аллегрова и Юрий Антонов".

Среди артистов, которые значатся на афише конкурса, можно назвать так же Ларису Долину, Филиппа Киркорова, Лолиту, Ани Лорак, Стаса Михайлова, Алсу и Диму Билана. Любимцы страны – на "Новой волне"!