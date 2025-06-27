Тест: угадайте фильмы из СССР об ушлых антикварах по 1 кадру

В кино антиквариат стал символом неоднозначности персонажей. Он олицетворял не только ценности прошлого, но и тайны, которые могли изменить судьбы героев. Попробуйте угадать знаковые картины на эту тему лишь по одному кадру.
Вопросы
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Джентльмены удачи"
Б) "Бриллиантовая рука"
В) "12 стульев"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Судьба резидента"
Б) "Ошибка резидента"
В) "Возвращение резидента"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Меченый атом"
Б) "Пропажа свидетеля"
В) "Ночной патруль"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Колье Шарлотты"
Б) "Профессия — следователь"
В) "Версия полковника Зорина"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Возвращение Святого Луки"
Б) "Черный принц"
В) "Тайна черных Дроздов"
Правильные ответы:
1. — Б) "Бриллиантовая рука"
2. — А) "Судьба резидента"
3. — А) "Меченый атом"
4. — Б) "Профессия — следователь"
5. — А) "Возвращение Святого Луки"
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