Тест: угадайте фильмы из СССР об ушлых антикварах по 1 кадру

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Почти полтора миллиарда рублей стоит пентхаус на углу Софийской набережной и Большого Москворецкого моста. Собственная терраса с умопомрачительными видами на Кремль и Храм Христа Спасителя, собственный лифт, входная группа от известного французского архитектора, потолки в три с половиной метра – все это пока ищет достойного покупателя. Понятно, что станет им не простой смертный, а кто-то из небожителей – богатых и знаменитых. Например, из тех, кто пришел в этот элитный дом на месте "Кокоревского подворья" на презентацию клипа Олеси Судзиловской. Корреспондент "Дни.ру" оценил и выбор локации, и размах мероприятия, и вокал звезды экрана. Кажется, наших звезд трудно чем-то удивить.