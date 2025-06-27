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Пятница 27 июня

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Тест: угадайте фильмы из СССР об ушлых антикварах по 1 кадру

Тест: угадайте фильмы из СССР об ушлых антикварах по 1 кадру
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Антиквары, часто изображаемые как контрабандисты или шаромыжники, стали заметной частью советского кинематографа в конце 1960-х годов.

В кино антиквариат стал символом неоднозначности персонажей. Он олицетворял не только ценности прошлого, но и тайны, которые могли изменить судьбы героев. Попробуйте угадать знаковые картины на эту тему лишь по одному кадру.

Вопросы

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Джентльмены удачи"

Б) "Бриллиантовая рука"

В) "12 стульев"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Судьба резидента"

Б) "Ошибка резидента"

В) "Возвращение резидента"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Меченый атом"

Б) "Пропажа свидетеля"

В) "Ночной патруль"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Колье Шарлотты"

Б) "Профессия — следователь"

В) "Версия полковника Зорина"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Возвращение Святого Луки"

Б) "Черный принц"

В) "Тайна черных Дроздов"

Правильные ответы:

1. — Б) "Бриллиантовая рука"

2. — А) "Судьба резидента"

3. — А) "Меченый атом"

4. — Б) "Профессия — следователь"

5. — А) "Возвращение Святого Луки"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

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27 июня 2025, 12:01
Кадр из фильма "Возвращение "Святого Луки" (1970)
Дни.ру✓ Надежный источник

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