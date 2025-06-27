Не стало выдающегося деятеля культуры – коллеги и ученики оплакивают наставницу

На 58-м году жизни не стало Марии Дука, преподавателя Волгоградского государственного института искусства и культуры.

Мария занимала должность на кафедре социально-культурной деятельности, где посвятила более 30 насыщенных лет обучению студентов, передавая им бесценные знания и опыт. За годы работы Мария Ивановна стала не только высококвалифицированным специалистом, но и настоящим наставником для множества молодых людей, которые стремились освоить свою профессию.

Что выделяло Марию среди других преподавателей

Мария Ивановна была известна своим глубоким профессионализмом и преданностью делу. Она не просто преподавала, а вдохновляла студентов, помогая им формировать уверенность в своих силах и развивать творческий потенциал.

Многие из ее учеников несомненно будут вспоминать ее с благодарностью. Некоторые из них уже отмечают, что именно благодаря поддержке и наставлениям наставницы они смогли добиться успеха в своей карьере.

Наследние преподавателя

На сайте ВГИИК говорится о том, что вклад Мария Дука в образование и воспитание будущих специалистов невозможно переоценить. Память о ее методах и идеях будет жить в сердцах тех, кого она обучила.

Коллеги Марии Ивановны также выражают свои соболезнования и делятся воспоминаниями о ней. Они подчеркнули, что она была не только профессионалом своего дела, но и человеком с большим сердцем.

Ее доброта, отзывчивость и честность сделали ее любимой среди студентов и коллег. Она всегда была готова прийти на помощь, поддержать советом или просто выслушать. В коллективе ее знали как надежного товарища и верного друга, который вдохновлял окружающих своим энтузиазмом и любовью к профессии.

Прощание с Марией Дука

Прощание с Марией Ивановной состоится 28 июня по адресу: улица Землячки, 74. Это событие станет важным моментом для всех, кто знал и ценил ее. Многие придут отдать дань уважения выдающемуся педагогу и человеку, оставившему яркий след в жизни своих студентов и коллег.

Светлая память о Марии Дука навсегда останется в сердцах тех, кто имел счастье знать ее. Ее идеи и подход к обучению будут продолжать жить в новых поколениях специалистов, которые будут передавать полученные знания дальше.