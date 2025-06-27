Огромная потеря для культуры: ушел из жизни Шифрин

Каждый день приносит скорбные новости. Уходят из жизни те, кого любили миллионы. Артисты, музыканты, оставившие след в нашей жизни. Ночью стало известно, что не стало Шифрина....

О смерти легенды сообщил его сын – Шифрин умер из-за осложнений, вызванных пневмонией. Напомним, причиной этой тяжелой болезни обычно становится бактериальная инфекция. Воспаление легочной ткани при том происходит с поражением альвеол.

В свое время именно от пневмонии умерли актер Вэл Килмер, известный по роли в фильме "Бэтмен навсегда", актер "Универа" и "Ранеток" Сергей Корсик, сыгравший во множестве эпизодов актер Александ Числов...

Что же касается Шифрина, то наибольшую славу ему принесло создание музыкальной темы сериала "Миссия невыполнима" в сложном размере 5/4, редком для популярной музыки. Всего же он создал свыше сотни саундтреков к кинокартинам и сериалам, в восьми из которых играл Том Круз.

Шифрин шесть раз был номинирован на престижную премию "Оскар", и получил в итоге заветную статуэтку за выдающийся вклад в кино. Награду ему тогда вручал актер Клинт Иствуд, для которого Шифрин написал восемь саундтреков, А еще этот легендарный человек удостоился именной звезды на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе.

Лало Шифрину было 93 года. Этот аргентино-американский композитор считался непререкаемым авторитетом в мире кинематографа. И, конечно, его кончина стала потрясением... Огромная потеря для культуры!