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Пятница 27 июня

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Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда
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Почти полтора миллиарда рублей стоит пентхаус на углу Софийской набережной и Большого Москворецкого моста. Собственная терраса с умопомрачительными видами на Кремль и Храм Христа Спасителя, собственный лифт, входная группа от известного французского архитектора Ив Пьер Рошона, потолки в три с половиной метра – все это пока ищет достойного покупателя. Понятно, что станет им не простой смертный, а кто-то из небожителей – богатых и знаменитых. Например, из тех, кто пришел в этот элитный дом на месте "Кокоревского подворья" на презентацию клипа Олеси Судзиловской. Корреспондент "Дни.ру" оценил и выбор локации, и размах мероприятия и вокал звезды экрана.

Кажется, наших звезд трудно чем-то удивить. Ведь каждый из них, подобно герою комедии Александра Грибоедова, "не то на серебре, на золоте едал". Однако Олесе Судзиловской удалось – и выбором места, где еще никто никогда не бывал и все пахнет новизной, и угощениями, где место нашлось и омарам, и осетрине, и черной икре, и стилизацией пре-пати вечеринки под советскую эпоху. А главное, удивила она сама тем, что запела – запела очень даже прилично!

Фото: Дни.ру

"Ты так красиво спела, справилась с непростыми переходами, – хвалила виновницу вечера знающая в вокале толк Лариса Долина. – В этой песне и потрясающие стихи Михаила Гуцериева, и тонкая, красивая, немного щемящая мелодия Алексия Мисина. А какой красивый клип вы сняли – и не клип даже, а кино!"

Фото: Дни.ру

Действительно, в черно-белом ролике на песню "Сыграем Шуберта" за три минуты рассказана трогательная история любви. Олеся Судзиловская, которую камера, конечно, любит, предстает на экране в образе роскошной советской кинодивы, которая едет с водителем в модной тогда "Чайке". На экране – Москва 50-х, сталинский ампир. Да и песня получилась мелодичной, каких сейчас и не пишут. Михаил Гуцериев, конечно, умеет создать хит – пронзительный, душевный, запоминающийся!

Николай Басков ахал, Вадим Галыгин отбивал ритм ногой, Игорь Крутой подпевал, Ани Лорак хлопала – словом, праздник по случаю презентации песни и видео на нее удался. Хостес под тарелки с котлетами по-киевски и антрекотом по-польски аккуратно подкладывали знаменитостям рекламные буклеты, предлагающие рассмотреть покупку элитной квартиры тут. "Вы много работали и заслужили жить в этом месте с богатой историей и впечатляющим настоящим", – говорится в буклете.

Фото: Дни.ру

А между горячим и тортом известных и состоятельных гостей, чтобы они могли воочию оценить все прелести уникального предложения, пригласили встретить закат на ту самую террасу пентхауса за почти полтора миллиарда. Там, и правда, так красиво, что хотелось немедленно подписать договор купли. Дело было лишь за деньгами.

Фото: Дни.ру

"Коля, вот тут бы тебе отметить юбилей через год", – предложил кто-то любующемуся Кремлем, аки император Наполеон, Николаю Баскову. "Нет, у меня будет человек 500, все не поместятся!" – оценил он видовую локацию.

Фото: Дни.ру

А Олеся Судзиловская меняла роскошные дизайнерские платья, благодарила маму и мужа, порой стеснялась прессу, а под занавес презентации лично угощала звездных гостей тортом.

Фото: Дни.ру

И хотя день рождения запевшей актрисы был в мае, под занавес вечера решили заодно отметить и его. Ани Лорак тут же а-капелла по-английски затянула Happy birthday to you. Сидевшая рядом Лариса Долина, которая уже полгода находится в санкционном списке Евросоюза, строго попросила петь по-русски. А Вадим Галыгин предложил тост за дружбу.

Фото: Дни.ру

На выходе гостей ждали подарки – шоколадная "Чайка", словно та, которая снималась в клипе, и четырехтомник стихов "Пять сезонов Гуцериева: Зима, Осень, Лето, Весна". Правда, почему сезонов пять, спрашивать самого известного поэта России никто из гостей вечера не решился.

Шоу-бизнес в Telegram

27 июня 2025, 10:05
Фото: Дни.ру
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