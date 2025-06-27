Выдающегося режиссера не стало в его день рождения – еще одна потеря для общества

Ушел из жизни выдающийся деятель искусств Беларуси, кинорежиссер и сценарист Валерий Рыбарев.

О трагическом известии сообщил председатель Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич. Валерия Рыбарева не стало в Минске после долгой болезни. Примечательно, что его уход совпал с днем его рождения.

"Это огромная потеря как для белорусского, так и для всего постсоветского кинематографа", — отметил Арендаревич.

Он подчеркнул, что Рыбарев был не просто кинорежиссером, а настоящей легендой, оставившей заметный след в истории искусства. Его работы отличались уникальным стилем и глубиной, что сделало их значительными для всей киноиндустрии.

Среди наиболее известных фильмов Рыбарева выделяются следующие:

1. "Меня зовут Арлекино"

2. "Прикованный"

3. "Чужая вотчина"

Валерий Рыбарев создавал кино о настоящих людях, исследуя сложные человеческие отношения и показывая их красоту и многогранность. Его фильмы наполнены смелыми художественными решениями и глубокими образами, которые запечатлели важные моменты в истории белорусского кинематографа. Особенно стоит отметить картину "Меня зовут Арлекино", выпущенную в 1988 году, которая стала самой кассовой лентой в истории белорусского кино. За год ее увидели более 41,9 миллиона зрителей.

Белорусский союз кинематографистов выразил искренние соболезнования родным и близким Валерия Рыбарева. Прощание с мастером состоится 27 июня в Минске.