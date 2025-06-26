Не стало выдающегося российского режиссера – еще одна огромная потеря для ценителей кино

26 июня стало печальным днем для российского кинематографа. На 88-м году жизни не стало известного режиссера Юрия Матвеевича Мастюгина.

Член Союза кинематографистов России оставил заметный след в отечественном кино и дубляже. О его уходе сообщила организация. Отмечается, что Мастюгин был не только талантливым режиссером, но и хорошим другом для многих коллег.

Юрий Мастюгин родился 9 мая 1938 года в Москве. Его путь в искусство начался с художественного факультета Московского театрально-технического училища, где он получил базовые знания о театре и кино. В 1967 году, увлечённый миром кино, Мастюгин окончил Театральное училище имени Щепкина, где изучал актёрское мастерство. Позже он решил углубить свои знания и стал режиссёром, что открыло перед ним новые горизонты.

В своей карьере Мастюгин работал над созданием множества фильмов, которые стали знаковыми для своего времени. Среди них:

1. "Медвежонок"

2. "Легенда о белом драконе"

3. "Мистер Индия"

4. "Приговор"

5. "Замужем за мафией"

6. "Непобедимая нога"

Каждый из этих фильмов отражал уникальный стиль и подход режиссера, который умел сочетать глубокий смысл с доступностью для зрителя. Потеря Юрия Мастюгина — это утрата не только для его близких и коллег, но и для всей киноиндустрии.

Ранее сообщалось, что актер театра и кино Сергей Букреев ушел на 57-м году жизни. У артиста случился сердечный приступ прямо во время спектакля. Букреев вышел на улицу в антракте и потерял сознание.