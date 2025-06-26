ТЕСТ: угадайте культовую советскую киноленту по страстному поцелую героев

Обманула время: 47-летняя Федорова перестала скрывать секрет своей вечной молодости

Оксану Федорову все знают как первую красавицу не только Санкт-Петербурга и России, но даже Вселенной! В декабре ей исполнится 48 лет. Но с годами она, как хорошее вино, только хорошеет. Секретом своей вечной молодости Федорова поделилась с корреспондентом "Дни.ру" на премии "Мама года", которую уже в 16-й раз провел журнал MODA topical. Кажется, что время не имеет власти над Оксаной Федоровой – она остается эффектной, женственной, стройной.