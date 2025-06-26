ТЕСТ: угадайте культовую советскую киноленту по страстному поцелую героев

1.
А. "Девчата";
Б. "Весна на Заречной улице";
В. "Карнавальная ночь";
2.
А. "Будьте моим мужем";
Б. "Дача";
В. "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры".3.
А. "Женитьба Бальзаминова";
Б. "Ревизор";
В. "Дело было в Пенькове".
4.
А. "Москва слезам не верит";
Б. "Служебный роман";
В. "Ребро Адама".
5.
А. "Чародеи";
Б. "Карнавал";
В. "Артистка из Грибова".
6.
А. "Мой ласковый и нежный зверь";
Б. "Жестокий романс";
В. "Неоконченная пьеса для механического пианино".
7.
А. "Летний дождь";
Б. "Я шагаю по Москве";
В. "Покровские ворота".
ОТВЕТЫ
1. В. "Карнавальная ночь";
2. В. "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры";
3. А. "Женитьба Бальзаминова";
4. Б. "Служебный роман";
5. А. "Чародеи";
6. А. "Мой ласковый и нежный зверь";
7. В. "Покровские ворота".