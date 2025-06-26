Обманула время: 47-летняя Федорова перестала скрывать секрет своей вечной молодости

Оксану Федорову все знают как первую красавицу не только Санкт-Петербурга и России, но даже Вселенной! В декабре ей исполнится 48 лет. Но с годами она, как хорошее вино, только хорошеет. Секретом своей вечной молодости Федорова поделилась с корреспондентом "Дни.ру" на премии "Мама года", которую уже в 16-й раз провел журнал MODA topical.

Кажется, что время не имеет власти над Оксаной Федоровой – она остается эффектной, женственной, стройной. Кажется, она обманула время! "Потому что вся власть сосредоточена внутри меня и, наверное, я управляю своим состоянием", – пояснила красавица.

Она подчеркивает, что для такой внешней красоты крайне важна внутренняя идиллия. "Это баланс работы, семьи и любви, – заметила Оксана. – Плюс важно не забывать о своих увлечениях. Я старюсь во всем находить гармоничное сочетание".

Для многих Оксана Федорова – эталон женщины, пример для подражания и в карьере, и в личной жизни, и в том, как должна выглядеть женщина в любом возрасте. Ее прическа, макияж, гардероб всегда безупречны! "Я, в первую очередь, хочу быть сама для себя кумиром и примером, вот и соответствую своим высоким стандартам", – подчеркнула Федорова.

На премии "Мама года" Оксана Федорова была награждена в номинации "Любящая мама". У нее, напомним, есть 13-летний сын Федор Бородин и дочь Елизавета Бородина, которой в июле исполнится 12.