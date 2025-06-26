Боярского срочно увезли в больницу из-за проблем с сердцем

Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Артиста увезли в Мариинскую больницу.

По данным источника телеграм-канала Mash, певец находится в отделении сосудистой кардиологии, где врачи занимаются его состоянием. Предварительная информация указывает на проблемы с сердцем, что вызывает серьезные опасения среди поклонников и близких артиста.

Несмотря на свое плохое самочувствие, Боярский добрался до больницы самостоятельно. Врачи отмечают, что Михаил попросил их не сообщать о его госпитализации сыну, что может свидетельствовать о его желании избежать лишнего волнения в семье.

Это не первый случай, когда Боярский сталкивается с проблемами со здоровьем. В апреле этого года он уже проходил лечение после падения со сцены во время выступления. Тогда артист получил серьезные травмы: сочетанную травму груди и позвоночника, компрессионные переломы, а также ушиб легкого и посттравматическую пневмонию. Восстановление после таких травм требует времени и усилий, и поклонники надеялись на скорейшее выздоровление своего кумира.

Напомним, в апреле стало известно о проблемах со здоровьем Боярского. Тогда сообщалось, что актер получил травму, а именно небольшой ушиб, в результате неосторожного движения – он просто оступился во время спектакля прямо на подмостках родного театра.

Инцидент имел прямые последствия для творческой деятельности артиста. Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, где Михаил Сергеевич является одним из ведущих актеров, был вынужден временно снять с репертуара спектакль "В этом милом старом доме", в котором он задействован.