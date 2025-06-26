Боярского срочно увезли в больницу из-за проблем с сердцем

Скончалась звезда НТВ Тесты Клава Кока подверглась жестокому нападению Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Четверг 26 июня

13:17Боярского срочно увезли в больницу из-за проблем с сердцем 12:22На строящейся станции метро "Академическая" начался монтаж панно в честь 300-летия РАН 12:20Остались без денег и домов: Гузеева угодила в скандал с крупной аферой 12:04Для съемок сериала о любви Маяковского и Лили Брик в кинопарке "Москино" проложили трамвайные пути 11:32В жилом фонде Москвы проходит плановая замена лифтов 11:29"Ревности нет": Денис Клявер раскрыл главный секрет своего третьего брака 10:58ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре 10:51Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех 10:10Школа-интернат для слепых в Москве получила новый спорткомплекс для реабилитации воспитанников 09:37Признаки артроза у москвичей помогает выявить ИИ 06:28Тест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками 03:14Не стало выдающегося деятеля спорта – вклад этого гения сложно переоценить 00:17Еще мыслитель Омар Хайям четко назвал 3 черты идеальной женщины – запомните эти качества 18:19ТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман" 17:50Выдающийся музыкант ушел из жизни после инсульта – еще одна потеря для человечества 17:28Откровения Александра Розенбаума: "Решил работать до гробовой доски!" 16:00От каких людей надо бежать, пока жизнь не прошла впустую – Омар Хайям дал точный ответ 15:27Когда рай подводит: как зарабатывают на наивности богатых туристов в Таиланде 14:01Тест: угадайте кино СССР по 1 кадру с вкуснейшим деликатесом 13:40Почти 20 тысяч москвичей посетили объекты культурного наследия за два месяца 13:00Люди несут цветы к знаменитому дому Николаева в центре столицы 12:48Звезда сериала "Санта-Барбара" скоропостижно ушла из-за страшной болезни 12:00После этого совета Омара Хайяма у вас появится все желаемое – сломите три вещи 11:26Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство 11:08Великого певца не стало из-за тяжелой болезни – держал руку любимой жены до последнего 10:59Знаменитых львов с пилонов жилого дома в Пресненском районе отреставрируют 10:29ТЕСТ: угадайте советский фильм по герою на мотоцикле 10:04Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом 09:31В Москве откроют еще два центра ментального здоровья 06:44Тест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой 03:19Еще мудрейший Омар Хайям объяснил вред разгульного образа жизни – повод задуматься 00:12Ушел из жизни яркий артист советского кино – еще одна потеря для зрителей 00:00 Рустэм Султанов готов отдать "Билет на Луну" 16:43Появились подробности тайной свадьбы Бородиной и Сердюкова 15:57Еще Омар Хайям советовал выбирать друзей по одному главному принципу 15:49Обитатели природных территорий Москвы готовят детенышей к самостоятельной жизни 15:31Не стало выдающегося писателя и поэта – еще одна огромная потеря для человечества 15:20"Мосволонтер" открывает курсы для активистов и организаторов добровольческой деятельности 14:53Московским школьникам предлагается попробовать себя летом в разных профессиях 14:51Сложный ТЕСТ для самых ВНИМАТЕЛЬНЫХ: что скрыто на кадре в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" 14:07Тест: угадайте советские фильмы про детские каникулы в летнем лагере по 1 кадру 13:10Посетители рынков "Москва – на волне" могут узнать о разнообразии сельди 12:49Кинопарк "Москино" принял более 7000 посетителей в выходные 12:04Пронзительное фото: как выглядела в гробу умершая от рака 90-летняя Талызина 11:54Активисты проекта "Молодежь Москвы" вручат подарки участникам Парада Победы 11:34На Проспекте мира отреставрировали помещение в историческом здании 11:21Почти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной 11:15Только одна причина: мудрец Омар Хайям объяснил регулярные мужские измены своим женам 11:13Трудолюбивые муравьи помогают сохранять биоразнообразие столицы 10:54В Москве подвели итоги конкурса "Новые вершины"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Боярского срочно увезли в больницу из-за проблем с сердцем

Боярского срочно увезли в больницу из-за проблем с сердцем
42

Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Артиста увезли в Мариинскую больницу.

По данным источника телеграм-канала Mash, певец находится в отделении сосудистой кардиологии, где врачи занимаются его состоянием. Предварительная информация указывает на проблемы с сердцем, что вызывает серьезные опасения среди поклонников и близких артиста.

Несмотря на свое плохое самочувствие, Боярский добрался до больницы самостоятельно. Врачи отмечают, что Михаил попросил их не сообщать о его госпитализации сыну, что может свидетельствовать о его желании избежать лишнего волнения в семье.

Это не первый случай, когда Боярский сталкивается с проблемами со здоровьем. В апреле этого года он уже проходил лечение после падения со сцены во время выступления. Тогда артист получил серьезные травмы: сочетанную травму груди и позвоночника, компрессионные переломы, а также ушиб легкого и посттравматическую пневмонию. Восстановление после таких травм требует времени и усилий, и поклонники надеялись на скорейшее выздоровление своего кумира.

Напомним, в апреле стало известно о проблемах со здоровьем Боярского. Тогда сообщалось, что актер получил травму, а именно небольшой ушиб, в результате неосторожного движения – он просто оступился во время спектакля прямо на подмостках родного театра.

Инцидент имел прямые последствия для творческой деятельности артиста. Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, где Михаил Сергеевич является одним из ведущих актеров, был вынужден временно снять с репертуара спектакль "В этом милом старом доме", в котором он задействован.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июня 2025, 13:17
Михаил Боярский. Кадр: YouTube
Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Проделана большая работа": сколько денег дочь Боярского потратила на преображение

Давид Григорян. Фото: личный архив
Давид Григорян. Фото: личный архив
Давид Григорян. Фото: личный архив

По теме

Стало известно о самочувствии серьезно пострадавшего Михаила Боярского

Тест: угадайте малоизвестные советские фильмы по случайному кадру
Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Остались без денег и домов: Гузеева угодила в скандал с крупной аферой

Остались без денег и домов: Гузеева угодила в скандал с крупной аферой
Шесть россиян обратились в полицию с заявлением о возможной причастности Ларисы Гузеевой к крупной афере с недвижимостью на Бали. Данная ситуация связана с продажей вилл на острове Нуса Пенида.

"Ревности нет": Денис Клявер раскрыл главный секрет своего третьего брака

"Ревности нет": Денис Клявер раскрыл главный секрет своего третьего брака
Вот уже 16 лет журнал MODA topical называет имена самых ярких и успешных звездных мам на премии "Мама Года". Среди призеров этого года – Ирина Клявер, третья супруга музыканта Дениса Клявера. Она получила приз в номинации "Заботливая мама". Корреспондент "Дни.ру" после церемонии награждения встретился с этой красивой парой. 29 июля Денис и Ирина Клявер отметят "хрустальную" свадьбу – вместе они уже 15 лет.

ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре

ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре
До Нового года осталось 189 дней. В ожидании самого веселого праздника года попробуйте угадать советский фильм по новогодней елке в кадре. 1.

Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех

Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех
Мир лишился еще одного таланта. Ушел из жизни гениальный музыкант и композитор Серж Фиори, который оставил значительный след в мире кино и музыки. Лидера известной группы Harmonium не стало 24 июня в его родном Квебеке в возрасте 73 лет.

Тест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками

Тест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками
Советское кино подарило зрителям множество культовых фильмов, среди которых особое место занимают ленты о подводниках. Эти фильмы не только увлекательны, но и полны драматизма и мужества.

Выбор читателей

24/06ВтрСложный ТЕСТ для самых ВНИМАТЕЛЬНЫХ: что скрыто на кадре в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" 25/06СрдТест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой 24/06ВтрНе стало выдающегося писателя и поэта – еще одна огромная потеря для человечества 25/06СрдУшел из жизни яркий артист советского кино – еще одна потеря для зрителей 25/06СрдВеликого певца не стало из-за тяжелой болезни – держал руку любимой жены до последнего 24/06ВтрПоявились подробности тайной свадьбы Бородиной и Сердюкова