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Четверг 26 июня

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Остались без денег и домов: Гузеева угодила в скандал с крупной аферой

Остались без денег и домов: Гузеева угодила в скандал с крупной аферой
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Шесть россиян обратились в полицию с заявлением о возможной причастности Ларисы Гузеевой к крупной афере с недвижимостью на Бали.

Данная ситуация связана с продажей вилл на острове Нуса Пенида. Объекты рекламировались по цене около 200 тысяч долларов каждая. Однако вместо обещанных уютных домов покупатели столкнулись с замороженными стройками и потерей своих средств.

Пострадавшие утверждают, что ключевым фактором, повлиявшим на их решение приобрести недвижимость, стало участие Гузеевой в рекламной кампании проекта. На видео и в социальных сетях актриса активно поддерживала застройщика, брала у него интервью и даже объявила о покупке своей виллы. Это создало у потенциальных клиентов иллюзию надежности и уверенности в успешной сделке, отмечает женский журнал Клео.ру.

В центре скандала оказался Сергей Домогацкий — основатель строительной компании, который обещал своим клиентам высокую доходность от инвестиций. Однако, по словам адвокатов пострадавших, вместо реальных построек они получили лишь красивые изображения и пустые обещания. Общая сумма убытков может превышать восемь миллионов долларов, при этом значительная часть денег была передана наличными или переведена через криптовалюту.

Сообщается, что Домогацкий ранее имел проблемы с законом, был судим за грабеж и имел задолженности в России на сумму почти 13 миллионов рублей. В настоящее время он не выходит на связь, его счета заблокированы. Предполагается, что он скрывается за границей.

На данный момент актриса не сделала официальных комментариев по этому поводу. В интернете уже раздаются призывы к разъяснению ее роли в этой ситуации: была ли она просто лицом проекта или сознательной участницей схемы. Адвокаты пострадавших не утверждают, что Гузеева получила финансовую выгоду от этого проекта, однако подчеркивают, что ее публичный имидж стал важным фактором в принятии решения о покупке недвижимости.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июня 2025, 12:20
Лариса Гузеева. Кадр: YouTube-канал "FAMETIME TV"
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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