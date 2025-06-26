"Ревности нет": Денис Клявер раскрыл главный секрет своего третьего брака

Вот уже 16 лет журнал MODA topical называет имена самых ярких и успешных звездных мам на премии "Мама Года". Среди призеров этого года – Ирина Клявер, третья супруга музыканта Дениса Клявера. Она получила приз в номинации "Заботливая мама". Корреспондент "Дни.ру" после церемонии награждения встретился с этой красивой парой.



29 июля Денис и Ирина Клявер отметят "хрустальную" свадьбу – вместе они уже 15 лет. Для артистов столь продолжительные браки – редкость. "Никакого секрета в том, что мы с Ириной так долго вместе нет, – улыбается Денис. – Достаточно посмотреть на мою жену и увидеть, какая она красивая. Любой мужчина, увидев мою супругу, поймет, почему я с такой потрясающей женщиной так долго!. Она – моя судьба, и судьба осознанная. Когда впервые ее увидел, мне хватило 15 секунд, чтобы понять, что эта женщина – моя".

Конечно, как в любой семье, иногда случаются ссоры и размолвки. "Но, чаще всего, первый шаг к примирению делаю я, – пояснил Денис. – Видимо, я чаще и провоцирую. А вот ревности у нас в семье нет – все базируется на доверии. Когда люди творческие, то без доверия никуда! Благо, что год от года его степень у нас только растет".

Рассказал Денис и про успехи своего старшего сына – 23-летнего Тимофея Клявера, рожденного во втором браке. "30 июня он оканчивает институт (Российский государственный институт сценических искусств – Прим. ред.), где учился в школе-студии Льва Додина, и получает диплом, – радуется Клявер за своего первенца. – Я видел выпускной спектакль ребят, которые учится на курсе с моим сыном – они все уникальные и потрясающие. У них ведь был лучший педагог! А как и куда сын пойдет дальше – это лучше у него спросить, я уже не могу ничего за него решать, это индивидуальная творческая единица. Я лишь советую ему выстраивать карьеру "в долгую" – ждать большую серьезную роль, которая в одночасье определит его уровень и статус".