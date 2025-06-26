Скончалась звезда НТВ Тесты Клава Кока подверглась жестокому нападению Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечестваНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мираНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечестваУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утратаВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Лента новостей

Четверг 26 июня

11:32В жилом фонде Москвы проходит плановая замена лифтов 11:29"Ревности нет": Денис Клявер раскрыл главный секрет своего третьего брака 10:58ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре 10:51Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех 10:10Школа-интернат для слепых в Москве получила новый спорткомплекс для реабилитации воспитанников 09:37Признаки артроза у москвичей помогает выявить ИИ 06:28Тест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками 03:14Не стало выдающегося деятеля спорта – вклад этого гения сложно переоценить 00:17Еще мыслитель Омар Хайям четко назвал 3 черты идеальной женщины – запомните эти качества 18:19ТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман" 17:50Выдающийся музыкант ушел из жизни после инсульта – еще одна потеря для человечества 17:28Откровения Александра Розенбаума: "Решил работать до гробовой доски!" 16:00От каких людей надо бежать, пока жизнь не прошла впустую – Омар Хайям дал точный ответ 15:27Когда рай подводит: как зарабатывают на наивности богатых туристов в Таиланде 14:01Тест: угадайте кино СССР по 1 кадру с вкуснейшим деликатесом 13:40Почти 20 тысяч москвичей посетили объекты культурного наследия за два месяца 13:00Люди несут цветы к знаменитому дому Николаева в центре столицы 12:48Звезда сериала "Санта-Барбара" скоропостижно ушла из-за страшной болезни 12:00После этого совета Омара Хайяма у вас появится все желаемое – сломите три вещи 11:26Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство 11:08Великого певца не стало из-за тяжелой болезни – держал руку любимой жены до последнего 10:59Знаменитых львов с пилонов жилого дома в Пресненском районе отреставрируют 10:29ТЕСТ: угадайте советский фильм по герою на мотоцикле 10:04Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом 09:31В Москве откроют еще два центра ментального здоровья 06:44Тест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой 03:19Еще мудрейший Омар Хайям объяснил вред разгульного образа жизни – повод задуматься 00:12Ушел из жизни яркий артист советского кино – еще одна потеря для зрителей 00:00 Рустэм Султанов готов отдать "Билет на Луну" 16:43Появились подробности тайной свадьбы Бородиной и Сердюкова 15:57Еще Омар Хайям советовал выбирать друзей по одному главному принципу 15:49Обитатели природных территорий Москвы готовят детенышей к самостоятельной жизни 15:31Не стало выдающегося писателя и поэта – еще одна огромная потеря для человечества 15:20"Мосволонтер" открывает курсы для активистов и организаторов добровольческой деятельности 14:53Московским школьникам предлагается попробовать себя летом в разных профессиях 14:51Сложный ТЕСТ для самых ВНИМАТЕЛЬНЫХ: что скрыто на кадре в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" 14:07Тест: угадайте советские фильмы про детские каникулы в летнем лагере по 1 кадру 13:10Посетители рынков "Москва – на волне" могут узнать о разнообразии сельди 12:49Кинопарк "Москино" принял более 7000 посетителей в выходные 12:04Пронзительное фото: как выглядела в гробу умершая от рака 90-летняя Талызина 11:54Активисты проекта "Молодежь Москвы" вручат подарки участникам Парада Победы 11:34На Проспекте мира отреставрировали помещение в историческом здании 11:21Почти никто не пришел: грустные похороны Валентины Талызиной 11:15Только одна причина: мудрец Омар Хайям объяснил регулярные мужские измены своим женам 11:13Трудолюбивые муравьи помогают сохранять биоразнообразие столицы 10:54В Москве подвели итоги конкурса "Новые вершины" 10:45Весь мир оплакивает безвременно ушедшего режиссера из ВГИКа: оставил прощальное письмо 10:31Москвичи стали чаще выбирать общеразвивающие программы в детских школах искусств 06:38Тест: угадайте советский фильм по 1 кадру с героями под проливным дождем 03:41Еще мудрый Омар Хайям дал совет тем, кто хочет жениться – какую женщину взять в невесты
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Ревности нет": Денис Клявер раскрыл главный секрет своего третьего брака

"Ревности нет": Денис Клявер раскрыл главный секрет своего третьего брака
73

Вот уже 16 лет журнал MODA topical называет имена самых ярких и успешных звездных мам на премии "Мама Года". Среди призеров этого года – Ирина Клявер, третья супруга музыканта Дениса Клявера. Она получила приз в номинации "Заботливая мама". Корреспондент "Дни.ру" после церемонии награждения встретился с этой красивой парой.

29 июля Денис и Ирина Клявер отметят "хрустальную" свадьбу – вместе они уже 15 лет. Для артистов столь продолжительные браки – редкость. "Никакого секрета в том, что мы с Ириной так долго вместе нет, – улыбается Денис. – Достаточно посмотреть на мою жену и увидеть, какая она красивая. Любой мужчина, увидев мою супругу, поймет, почему я с такой потрясающей женщиной так долго!. Она – моя судьба, и судьба осознанная. Когда впервые ее увидел, мне хватило 15 секунд, чтобы понять, что эта женщина – моя".

Конечно, как в любой семье, иногда случаются ссоры и размолвки. "Но, чаще всего, первый шаг к примирению делаю я, – пояснил Денис. – Видимо, я чаще и провоцирую. А вот ревности у нас в семье нет – все базируется на доверии. Когда люди творческие, то без доверия никуда! Благо, что год от года его степень у нас только растет".

Рассказал Денис и про успехи своего старшего сына – 23-летнего Тимофея Клявера, рожденного во втором браке. "30 июня он оканчивает институт (Российский государственный институт сценических искусств – Прим. ред.), где учился в школе-студии Льва Додина, и получает диплом, – радуется Клявер за своего первенца. – Я видел выпускной спектакль ребят, которые учится на курсе с моим сыном – они все уникальные и потрясающие. У них ведь был лучший педагог! А как и куда сын пойдет дальше – это лучше у него спросить, я уже не могу ничего за него решать, это индивидуальная творческая единица. Я лишь советую ему выстраивать карьеру "в долгую" – ждать большую серьезную роль, которая в одночасье определит его уровень и статус".

Шоу-бизнес в Telegram

26 июня 2025, 11:29
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Денис Клявер: чем живут и занимаются дети экс-солиста группы "Чай вдвоем"

Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver/
Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver/
Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver/
Фото: instagram.com/irishkaklyaver/

По теме

"Игровая 49-летнего мальчика": Клявер похвастался своими конструкторами и машинками

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде

ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре

ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре
До Нового года осталось 189 дней. В ожидании самого веселого праздника года попробуйте угадать советский фильм по новогодней елке в кадре. 1.

Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех

Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех
Мир лишился еще одного таланта. Ушел из жизни гениальный музыкант и композитор Серж Фиори, который оставил значительный след в мире кино и музыки. Лидера известной группы Harmonium не стало 24 июня в его родном Квебеке в возрасте 73 лет.

Тест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками

Тест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками
Советское кино подарило зрителям множество культовых фильмов, среди которых особое место занимают ленты о подводниках. Эти фильмы не только увлекательны, но и полны драматизма и мужества.

Не стало выдающегося деятеля спорта – вклад этого гения сложно переоценить

Не стало выдающегося деятеля спорта – вклад этого гения сложно переоценить
В возрасте 92 лет ушел из жизни Гаэтано Мораццони, бывший президент футбольного клуба "Милан". Вклад выдающегося деятеля в историю клуба невозможно переоценить.

ТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман"

ТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман"
Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир советской классики! Проверьте свою внимательность и знание деталей любимого фильма. Только самые преданные поклонники фильма "Служебный роман" смогут пройти этот тест до конца. А вы справитесь с этим тестом? Уверены, только настоящие знатоки ответят на все 6 вопросов. "Служебный роман" – это не просто фильм, это настоящая культовая жемчужина советского кинематографа! Созданный гениальным Эльдаром Рязановым в 1977 году он мгновенно завоевал сердца миллионов зрителей.

Выбор читателей

24/06ВтрСложный ТЕСТ для самых ВНИМАТЕЛЬНЫХ: что скрыто на кадре в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" 25/06СрдТест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой 25/06СрдУшел из жизни яркий артист советского кино – еще одна потеря для зрителей 24/06ВтрНе стало выдающегося писателя и поэта – еще одна огромная потеря для человечества 24/06ВтрПронзительное фото: как выглядела в гробу умершая от рака 90-летняя Талызина 25/06СрдВеликого певца не стало из-за тяжелой болезни – держал руку любимой жены до последнего