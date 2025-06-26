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Четверг 26 июня

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ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре

ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре
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До Нового года осталось 189 дней. В ожидании самого веселого праздника года попробуйте угадать советский фильм по новогодней елке в кадре.

1. Фото: кадр из фильма

А. "Чук и Гек";

Б. "Семья как семья";

В. "Новогодние приключения Маши и Вити".

2. Фото: кадр из фильма

А. "Снегурочку вызывали?";

Б. "Високосный год";

В. "Чародеи".

3. Фото: кадр из фильма

А. "Ирония судьбы, или С легким паром!";

Б. "Сказки русского леса";

В. "Большая новогодняя ночь".

4. Фото: кадр из фильма

А. "Эта веселая планета";

Б. "Нужная ночь";

В. "Морозко".

5. Фото: кадр из фильма

А. "Бушует "Маргарита";

Б. "Карьера Димы Горина";

В. "Карнавал".

6. Фото: кадр из фильма

А. "Морозко";

Б. "Двенадцать месяцев";

В. "Старый Новый год".

7. Фото: кадр из фильма

А. "Живите в радости";

Б. "Карнавальная ночь";

В. "Страна чудес".


ОТВЕТЫ

1. А. "Чук и Гек";

2. В. "Чародеи";

3. А. "Ирония судьбы, или С легким паром!";

4. В. "Морозко":

5. А. "Бушует "Маргарита";

6. Б. "Двенадцать месяцев";

7. Б. "Карнавальная ночь".

Шоу-бизнес в Telegram

26 июня 2025, 10:58
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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