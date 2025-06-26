ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре

1.
А. "Чук и Гек";
Б. "Семья как семья";
В. "Новогодние приключения Маши и Вити".
2.
А. "Снегурочку вызывали?";
Б. "Високосный год";
В. "Чародеи".
3.
А. "Ирония судьбы, или С легким паром!";
Б. "Сказки русского леса";
В. "Большая новогодняя ночь".
4.
А. "Эта веселая планета";
Б. "Нужная ночь";
В. "Морозко".
5.
А. "Бушует "Маргарита";
Б. "Карьера Димы Горина";
В. "Карнавал".
6.
А. "Морозко";
Б. "Двенадцать месяцев";
В. "Старый Новый год".
7.
А. "Живите в радости";
Б. "Карнавальная ночь";
В. "Страна чудес".
ОТВЕТЫ
1. А. "Чук и Гек";
2. В. "Чародеи";
3. А. "Ирония судьбы, или С легким паром!";
4. В. "Морозко":
5. А. "Бушует "Маргарита";6. Б. "Двенадцать месяцев";
7. Б. "Карнавальная ночь".