Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех

Мир лишился еще одного таланта. Ушел из жизни гениальный музыкант и композитор Серж Фиори, который оставил значительный след в мире кино и музыки.

Лидера известной группы Harmonium не стало 24 июня в его родном Квебеке в возрасте 73 лет. Эта трагическая новость была опубликована на странице артиста на портале IMDb, вызвав волну скорби среди его поклонников и коллег.

Серж Фиори был не только талантливым музыкантом, но и лауреатом множества престижных наград. В 2003 году он стал победителем Берлинского кинофестиваля, получив статуэтку «Берлинале» за свою работу над музыкой к фильму "Чрезвычайная судьба мадам Бруэтт".

Эта картина, благодаря его музыкальному сопровождению, приобрела особую атмосферу и глубину, что сделало ее запоминающейся для зрителей.

Фиори написал саундтреки к следующим фильмам:

1. "Мой маленький бес"

2. "Закончить незаконченное"

3. "Удивительная история"

К сожалению, последние годы жизни музыканта были омрачены борьбой с тяжелым заболеванием. Несмотря на все усилия, его здоровье продолжало ухудшаться. Летальный исход наступил в результате осложнений, связанных с его состоянием. Уход Сержа Фиори стал большой утратой для музыкального сообщества и всех, кто ценил его творчество.

Недавно мир искусства потрясен еще одной печальной новостью. Ушел из жизни лидер группы Blue Boys, который был госпитализирован с бронхитом.



