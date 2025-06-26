Тест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками

Эти фильмы не только увлекательны, но и полны драматизма и мужества. Они погружают нас в мир морских глубин и сложных человеческих взаимоотношений. Предлагаем вам пройти тест и угадать названия известных советских фильмов, основываясь на кадрах с подводниками.
Вопросы
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Гибель "Орла"
Б) "Морской ястреб"
В) "Глубокий рейд"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Командир корабля"
Б) "В мирные дни"
В) "Голубые дороги"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Акванавты"
Б) "Петля Ориона"
В) "Лунная радуга"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Спасите утопающего"
Б) "Пассажир с "Экватора"
В) "Акваланги на дне" +
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Ответный ход"
Б) "В зоне особого внимания"
В) "Перехват"
Правильные ответы:
1. — А) "Гибель "Орла"
2. — Б) "В мирные дни"
3. — А) "Акванавты"
4. — А) "Акванавты"
5. — А) "Ответный ход"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
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