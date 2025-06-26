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Четверг 26 июня

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Не стало выдающегося деятеля спорта – вклад этого гения сложно переоценить

Не стало выдающегося деятеля спорта – вклад этого гения сложно переоценить
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В возрасте 92 лет ушел из жизни Гаэтано Мораццони, бывший президент футбольного клуба "Милан".

Вклад выдающегося деятеля в историю клуба невозможно переоценить. Мораццони возглавлял "россонери" с 1980 по 1982 год, в период, когда команда переживала сложные времена. Он сменил на посту Феличе Коломбо, и его приход пришелся на момент, когда клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и последствиями скандала с договорными матчами, известного как "Тотонеро".

Этот скандал стал настоящим ударом для клуба, который в результате был вынужден покинуть Серию A и отправиться в Серию B в сезоне 1980 года. Это было первое в истории "Милана" административное понижение, и ситуация казалась критической. Однако благодаря усилиям Мораццони клуб смог не только стабилизироваться, но и заложить основу для успешного возвращения в высший дивизион итальянского футбола в сезоне 1980/81.

Гаэтано Мораццони был не только выдающимся президентом, но и уважаемым адвокатом. В юридической среде его знали как человека благородных манер и высокой профессиональной этики. Его страсть к спорту и преданность клубу стали залогом того, что даже в самые трудные времена он оставался верным делу.

В официальном заявлении клуба выразили соболезнования семье Мораццони: "Президент Мораццони был у руля нашего Милана в очень деликатный и особенный исторический момент. Его вклад в развитие клуба останется в памяти всех нас".

Под руководством Мораццони "Милан" смог не только вернуться на прежние позиции, но и подготовить почву для будущих успехов. Его наследие будет жить в сердцах болельщиков и всех, кто помнит те трудные, но важные годы для клуба. Уход Гаэтано Мораццони — это утрата не только для "Милана", но и для всего итальянского футбольного сообщества. Его имя останется в истории как символ стойкости и преданности любимому делу.

Список прочих выдающихся президентов клуба:

  • Джузеппе Фарина (1982—1986)
  • Розарио Ло Верде (1986)
  • Сильвио Берлускони (1986—2004, 2006—2008, 2012—2017)
  • Адриано Галлиани (фактический) (2004—2006, 2008—2012)
  • Ли Юнхун (2017—2018)
  • Паоло Скарони (2018—н. в.)

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26 июня 2025, 03:14
Фото: Freepik
Сайт болельщиков футбольного клуба "Милан"✓ Надежный источник

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