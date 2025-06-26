Рустэм Султанов готов отдать "Билет на Луну"

25 июня 2025 года у музыканта Рустэма Султанова выйдет новый альбом "Билет на Луну".

Это будет поп-рок с элементами инди, который выпустит компания S & P Digital. В альбоме будет 10 песен, музыку написал сам Рустэм, а слова – Борис Орлов.

Рустэм Султанов известен своими экспериментами с разной музыкой, и этот альбом он называет размышлением о жизни, с критикой общества и новыми музыкальными идеями. В треках он сочетает гитары, электронику и даже оркестровое звучание в исполнении оркестра "Глобалис".

У песни "Если драки не избежать" интересный бэкграунд – она основана на рассказе Рустэма и Оксаны Казанцевой о подростковой жестокости. Это реальная история из жизни Рустэма. Эта песня уже выходила раньше, но в альбоме она будет звучать по-новому. Песню "Небесный перрон. Мы помним вас, друзья!" автор посвятил умершим друзьям-музыкантам. "Мой младший брат" – еще одна печальная история из жизни Рустэма, а "Просыпайтесь, люди" записана с детским ансамблем Hashovavim из Израиля. В заглавном треке "Билет на Луну" сочетаются три гитарные партии – Андрея Тимонина, Игоря Брежнева и Артура Тластанкулова.

Альбом записывали долго – с марта 2022 года по май 2025 года. Андрей Тимонин помогал со звуком, а обложку нарисовал Батыр Кличев.

Рустэм Султанов не только музыкант, но и человек, который интегрирует новые технологии. Например, он разработал и внедрил первые в России и Европе интерактивные телевизионные форматы, в которых зрители могли взаимодействовать с контентом через SMS, звонки или онлайн-платформы.