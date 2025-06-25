ТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман"

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир советской классики! Проверьте свою внимательность и знание деталей любимого фильма. Только самые преданные поклонники фильма "Служебный роман" смогут пройти этот тест до конца. А вы справитесь с этим тестом? Уверены, только настоящие знатоки ответят на все 6 вопросов.

"Служебный роман" – это не просто фильм, это настоящая культовая жемчужина советского кинематографа! Созданный гениальным Эльдаром Рязановым в 1977 году он мгновенно завоевал сердца миллионов зрителей. Великолепный актерский дуэт Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова, искрометный юмор, тонкая лирика и узнаваемые типажи сделали эту картину культовой для жителей огромной страны.

Фильм по праву считается одним из лучших в истории советского кино, его цитируют до сих пор, а образы героев стали нарицательными. Давайте же проверим, насколько хорошо вы помните детали этого культового фильма? Дерзайте, и пусть удача вам сопутствует!

1. Что скрыто за розовым квадратом на кадре?

а) Папка с документами

б) Телефонный аппарат

в) Ваза с цветами

2. Что скрыто за желтым кругом на кадре?

а) Лейка

б) Ведро

в) Тарелка с едой

3. Что скрыто на кадре за синим прямоугольником?

а) Часы

б) Очки

в) Ничего

4. Что скрыто на кадре за зеленым овалом?

а) Сигареты

б) Рюмки

в) Ручки

5. Что скрыто в кадре за красным треугольником?

а) Салфетка

б) Пепельница

в) Стакан воды

6. Что скрыто в кадре за фиолетовым ромбом?

а) Ваза

б) Канцелярия

в) Бутылки с водой

Проверь себя!

Правильные ответы:

1. Ответ Б – Телефонный аппарат

2. Ответ А – Лейка

3. Ответ Б – Очки

4. Ответ А – Сигареты

5. Ответ В – Стакан воды

6. Ответ В – Бутылки с водой

Если верно ответили на все 6 вопросов — это повод 6 раз себя похвалить! А если сделали ошибку – повод вернуться к началу и ответить на все вопросы правильно.