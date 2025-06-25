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Среда 25 июня

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Выдающийся музыкант ушел из жизни после инсульта – еще одна потеря для человечества

Выдающийся музыкант ушел из жизни после инсульта – еще одна потеря для человечества
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Появились печальные известия о потере значимой фигуры в мире рок-музыки. Сообщается об уходе британского гитариста и сооснователя известных групп Bad Company и Mott The Hoople Мика Ральфса.

Музыкант ушел из жизни на 82-м году, оставив за собой яркий след в истории рок-музыки. Мик Ральфс родился 31 марта 1944 года в Херефорде.

Его музыкальная карьера началась с группы Mott The Hoople, с которой он записал шесть студийных альбомов. Однако в 1973 году, после конфликта с другими участниками коллектива, он принял решение покинуть группу и основать новую — Bad Company. Это решение стало знаковым моментом в его карьере.

Bad Company быстро завоевала популярность в 1970-х годах. Дебютный альбом группы, выпущенный в 1974 году, стал настоящим хитом, разойдясь тиражом более 5 миллионов копий и заняв первую строчку в чарте Billboard. Первые три альбома Bad Company достигли вершин альбомных чартов как в Великобритании, так и в США, что свидетельствует о высоком уровне их музыкального мастерства и популярности.

Ральфс продолжал активно работать с Bad Company до распада группы в 1982 году, а затем несколько раз воссоединялся с ней для выступлений и записей. За свою карьеру он стал автором множества известных хитов, включая Rock Roll Queen, Ready For Love, Can't Get Enough и Movin' On. Эти песни стали классикой рок-музыки и продолжают звучать на радиостанциях по всему миру.

Недавно стало известно, что Мик Ральфс будет включен в Зал славы рок-н-ролла вместе с Bad Company, что подчеркивает его значимость в музыкальной культуре. Однако трагическая новость о его уходе связана с продолжительной болезнью — ранее музыкант перенес инсульт, который негативно сказался на его здоровье.

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25 июня 2025, 17:50
Фото: Freepik
Сайт Bad Company✓ Надежный источник

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