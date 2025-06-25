Тест: угадайте кино СССР по 1 кадру с вкуснейшим деликатесом

В этом задании вам предстоит угадать название фильма по одному кадру, на котором изображен аппетитный деликатес.

Советское кино славилось не только яркими персонажами и запоминающимися сюжетами, но и сценами, где еда играла важную роль. Каждый кадр — это не просто изображение, а целая история, которая может вызвать у вас ностальгию и воспоминания о любимых фильмах. Вспомните, какие блюда были представлены в культовых картинах, и как они подчеркивали атмосферу происходящего на экране.

Вопросы

1. Из какого советского фильма этот деликатес?

А) "Любовь и голуби"

Б) "Не могу сказать прощай"

В) "Москва слезам не верит"

2. Из какого советского фильма этот деликатес?

А) "Не может быть!"

Б) "Бриллиантовая рука"

В) "Спортлото-82"

3. Из какого советского фильма этот деликатес?

А) "Карнавал"

Б) "Будьте моим мужем"

В) "Самая обаятельная и привлекательная"

4. Из какого советского фильма этот деликатес?

А) "Мимино"

Б) "Иван Васильевич меняет профессию"

В) "Гараж"

5. Из какого советского фильма этот деликатес?

А) "Служебный роман"

Б) "Вокзал для двоих"

В) "Суета сует"

Правильные ответы:

1. — В) "Москва слезам не верит"

2. — Б) "Бриллиантовая рука"

3. — В) "Самая обаятельная и привлекательная"

4. — Б) "Иван Васильевич меняет профессию"

5. — А) "Служебный роман"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

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