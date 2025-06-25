Люди несут цветы к знаменитому дому Николаева в центре столицы

Сталинская высотка на Котельнической набережной – один из символов столицы. Во все времена тут селилась элита политики, спорта, науки и искусства. Сегодня тут – много цветов...

Этот дом близ места слияния Яузы с Москвой-рекой был построен архитектором Дмитрием Чечулиным в 1952 году. Его центральный высотный корпус насчитывает 32 этажа, его высота вместе со шпилем — 176 м, этажность боковых корпусов — от 8 до 10.

Тут всегда жили знаменитости. Среди них – балерина Галина Уланова, певцы Вилли Токарев и Людмила Зыкина, актрисы Фаина Раневская, Лидия Смирнова и Марина Ладынина, композиторы Никита Богословский ("Темная ночь", "Шаланды, полные кефали"), Вано Мурадели и Анатолий Новиков, писатели Константин Паустовский и Александр Твардовский...

Немало тут и наших современников сегодня – квартиры в высотке, в частности имеют Ефим Шифрин и Валерий Николаев. Они, выходя по утрам на улицу, часто видят у дома много живых цветов. Их несут благодарные люди к мемориальным доскам, которые тут есть – в дни рождения и памяти тех великих, знаменитых и любимых, которые тут жили.

Cтоит заметить, что в Москве много домов, связанных с историей и культурой нашей богатой на таланты страны. Живые цветы у расположенных у них досок появляются регулярно в любое время года. Их оставляют там и москвичи, и гости столицы.